Ролан Гаррос. Расписание 27 мая. Джокович и Швентек проведут матчи на центральном корте, Хачанов сыграет первым запуском, Рублев – вторым, Андреева – последним
«Ролан Гаррос» опубликовал расписание четвертого игрового дня, 27 мая.
На центральном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.
На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:
Сара Бейлек – Ига Швентек (3);
Элина Свитолина (7) – Кейтлин Кеведо;
Валентин Руайе – Новак Джокович (3);
не раньше 21:15 – Томаш Махач – Александр Зверев (2).
На Корте Сюзан Ленглен план такой:
Алекс де Минаур (8) – Александр Блокс;
Юлия Стародубцева – Елена Рыбакина (2);
Жасмин Паолини (13) – Солана Сьерра;
Каспер Рууд (15) – Хамад Медьедович.
Мирра Андреева (8) последним запуском на Корте Симон Матье сыграет с Мариной Бассольс-Риберой.
Там же вторым запуском Андрей Рублев (11) встретится с Камило Уго Карабелли.
Карен Хачанов (13) первым запуском на Корте №14 поборется с Марко Трунджелитти.
Полное расписание здесь.
Думаю, как раз из-за того что француз соперник, решили немного уравнять шансы и помочь своему.
Дедушке просто плохо может стать во время матча в таких условиях, если железные люди вроде Рууда и Норри тут умирают