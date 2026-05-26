Ролан Гаррос. Расписание 27 мая. Джокович и Швентек проведут матчи на центральном корте, Хачанов сыграет первым запуском, Рублев – вторым, Андреева – последним

«Ролан Гаррос » опубликовал расписание четвертого игрового дня, 27 мая.

На центральном корте матчи начнутся в 13:00 по московскому времени, на всех остальных – в 12:00.

На Корте Филиппа Шатрие запланированы следующие матчи:

На Корте Сюзан Ленглен план такой:

Мирра Андреева (8) последним запуском на Корте Симон Матье сыграет с Мариной Бассольс-Риберой .

Там же вторым запуском Андрей Рублев (11) встретится с Камило Уго Карабелли.

Карен Хачанов (13) первым запуском на Корте №14 поборется с Марко Трунджелитти.

