Соболенко восьмой раз подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос»
Арина Соболенко выиграла стартовый матч на «Ролан Гаррос».
Она прошла Джессику Бусас Манейро – 6:4, 6:2.
Белоруска одержала 28-ю победу в сезоне и восьмой раз подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос».
С начала 2025-го на «Больших шлемах» Соболенко уступает по победам только Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу – 30 против 31.
За выход в 1/16 финала она сыграет с Линдой Фрухвиртовой или Эльзой Жакмо.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
