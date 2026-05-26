Соболенко восьмой раз подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос»

Арина Соболенко выиграла стартовый матч на «Ролан Гаррос ».

Она прошла Джессику Бусас Манейро – 6:4, 6:2.

Белоруска одержала 28-ю победу в сезоне и восьмой раз подряд вышла во второй круг «Ролан Гаррос».

С начала 2025-го на «Больших шлемах» Соболенко уступает по победам только Яннику Синнеру и Карлосу Алькарасу – 30 против 31.

За выход в 1/16 финала она сыграет с Линдой Фрухвиртовой или Эльзой Жакмо .