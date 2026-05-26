Клейстерс вошла в команду Волынец
Экс-первая ракетка мира Ким Клейстерс начала сотрудничество с Кэти Волынец.
После выхода во второй круг «Ролан Гаррос» Волынец рассказала, что работа с четырехкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» готовилась уже несколько месяцев.
«В воскресенье она пришла посмотреть мою тренировку, а обсуждать сотрудничество мы начали еще, кажется, в ноябре прошлого года.
Я была очень рада. Даже пыталась бить по мячу и разыгрывать комбинации как она. Здорово, что она рядом, это потрясающе», – сказала Волынец в интервью на корте.
Пока неизвестно, насколько долгосрочным будет это сотрудничество и появится ли Клейстерс в боксе американки в следующем матче.
Ранее бельгийка тренировала Сорану Кырстю на «Уимблдоне»-2018, но с тех пор не работала с игроками на постоянной основе.
