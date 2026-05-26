Берреттини о wild card на «Уимблдон»: «Не думаю, что мне дадут. Попаду – хорошо, не попаду – сыграю квалификацию»

Берреттини о «Уимблдоне»: попаду – хорошо, не попаду – сыграю квалификацию.

Маттео Берреттини прокомментировал ситуацию с попаданием на «Уимблдон » – сейчас итальянец идет четвертым в списке запасных в основную сетку.

– Маттео, рад видеть вас в строю. Список участников «Уимблдона» уже вышел – вы четвертый запасной. Извините.

– Я в курсе. В курсе, не переживайте.

– Будете просить wild card или готовы сыграть в квалификации?

– Не знаю. Мой агент здесь, не уверен, будет ли он просить wild card. Да и не думаю, что его дадут. Посмотрим. Попаду – хорошо, не попаду – сыграю квалификацию. Я знаю свой уровень, бывало и похуже с рейтингом. «Уимблдон» – один из любимых турниров. В прошлом году был там сеяным, но играл не так, как хотел. Поэтому для меня сейчас важнее то, как я играю, а не то, за что играю. Хочу ли вернуться в топ-20? Конечно. Но понимаю, что для этого нужно пройти определенный путь.

Сейчас я в Париже – пять лет здесь не играл, наслаждаюсь атмосферой. Даже маленький корт – это что-то, чего давно не было. Напомнило первый приезд сюда в 2018-м. Хорошие воспоминания, – сказал Берреттини на пресс-конференции.

На этой неделе Берреттини занимает 105-ю строчку в рейтинге ATP.