Лернер Тьен: «В прошлом году на грунте я чувствовал себя потерянным. В этом благодаря Чангу это изменилось»

Лернер Тьен рассказал, как Майкл Чанг помог ему прибавить на грунте.

На прошлой неделе 20-летний американец взял титул на турнире в Женеве.

– Сейчас много говорят о статистике: вы стали самым молодым американцем со времен вашего тренера Майкла Чанга, выигравшим титул на грунте. Следите за такими вещами? И что именно Чанг помог вам улучшить на этом покрытии?

– Ну, его турнир был немного крупнее моего (улыбается). И выиграл он его в более юном возрасте.

Но за последние пару месяцев мы очень много работали над моей игрой на грунте. Думаю, он помог мне гораздо лучше понять, как именно должен выглядеть мой теннис на этом покрытии. Я постепенно нахожу свой стиль и понимание того, как выигрывать на грунте.

В прошлом году, особенно на грунте, я часто выходил на корт и не до конца понимал, за счет чего вообще должен побеждать.

На харде у меня всегда было четкое понимание своей игры и своих сильных сторон. А на грунте в прошлом сезоне я чувствовал себя немного потерянным. В этом году благодаря Майклу я стал понимать это намного лучше, – сказал Тьен на пресс-конференции.

В 1989 году Чанг выиграл «Ролан Гаррос», став самым молодым чемпионом «Большого шлема» в истории.

