Медведев после замечания жены: «Буду попадать – буду хорошо себя вести»

Даниил Медведев поспорил с женой по ходу первого сета в матче с Адамом Уолтоном на «Ролан Гаррос » (2:6, идет второй сет).

«Всем жарко, всем тяжело, надо себя хорошо вести», – сказала Дарья Медведева мужу при счете 2:4.

«Буду попадать, буду хорошо вести. Какого хера ауты?» – ответил Медведев.

После этого Уолтон сделал второй брейк и забрал сет.