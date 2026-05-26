Медведев после замечания жены: «Буду попадать – буду хорошо себя вести»
Даниил Медведев поспорил с женой по ходу первого сета в матче с Адамом Уолтоном на «Ролан Гаррос» (2:6, идет второй сет).
«Всем жарко, всем тяжело, надо себя хорошо вести», – сказала Дарья Медведева мужу при счете 2:4.
«Буду попадать, буду хорошо вести. Какого хера ауты?» – ответил Медведев.
После этого Уолтон сделал второй брейк и забрал сет.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Хорошая пара)
обманул, нагло надул жену