  Мбоко о начале сотрудничества с Фиссеттом: «Он знает, что нужно для побед на «Шлемах»
Мбоко о начале сотрудничества с Фиссеттом: «Он знает, что нужно для побед на «Шлемах»

Виктория Мбоко рассказала о начале сотрудничества с тренером Вимом Фиссеттом.

В марте этого года бельгиец ушел из команды Иги Швентек.

– Можете рассказать, почему решили пригласить Вима и как будет строиться работа? Вы ведь долго сотрудничали с тренерами канадской федерации.

– Я очень рада начать работать с Вимом. У него огромный опыт работы с теннисистками топ-уровня и чемпионками турниров «Большого шлема». Он знает, что нужно, чтобы выйти на такой уровень.

Для меня это новый взгляд и новый опыт. Благодаря ему я могу лучше понять, что необходимо, чтобы оказаться на вершине. Пока все складывается отлично, я многому учусь. Это очень важное усиление для моей команды.

– Фиссетт – тренер с большим именем и опытом работы с топ-игроками. Что для вас самое важное в сотрудничестве с тренером?

– Он действительно очень опытный специалист. Работал с игроками, которые выигрывали «Шлемы». А я тоже хочу выиграть турнир «Большого шлема».

Поэтому сотрудничество с человеком, который уже помогал теннисисткам добиваться таких результатов, может пойти мне только на пользу. Уверена, я многому у него научусь.

– Вы продолжите работать с прежней командой или теперь будете только с Вимом?

– Только с Вимом.

– Что именно вы хотите улучшить с его помощью?

– Думаю, тут речь скорее о том, как тренер работает с игроком: какие у меня сильные стороны, что можно улучшить, как сделать мои лучшие качества еще сильнее и скрыть слабости.

Пока прошло всего около недели, поэтому сложно говорить о серьезных изменениях. Но, возможно, какие-то технические детали или небольшие корректировки в будущем смогут сильно повлиять на мою игру, – сказала Мбоко на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
редакторы, проверьте текст, запятые хотя бы поставьте
