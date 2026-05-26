Вавринка о завершении карьеры: «До конца года хочу жить теннисом и думать только о нем»

Вавринка о завершении карьеры: мне нужно время, чтобы понять, чего я хочу дальше.

Стэн Вавринка рассказал, что пока не решил, чем займется после завершения карьеры.

Вчера 41-летний швейцарец провел последний матч на «Ролан Гаррос». В первом круге он уступил Йесперу де Йонгу – 3:6, 6:3, 3:6, 4:6.

– Вы уже знаете, что будете делать дальше?

– Есть некоторые вещи, которые я уже понимаю, но специально не хочу принимать окончательное решение. Сейчас мне важно как можно лучше провести этот сезон. До конца года хочу жить теннисом и думать только о нем. Если я хочу сохранить нынешний уровень до конца сезона, это важно.

А потом, когда год закончится, хочу немного остановиться и оглянуться на эти 25 лет карьеры, осмыслить этот этап жизни.

И уже после этого понять, чем хочу заниматься дальше. Когда у тебя впереди целые дни без тенниса и много времени на размышления, наверное, сначала нужно просто дать себе паузу.

– Многие игроки говорят не только о вашей статистике, но и о вашем характере. Вам приятно, что вас ценят не только как теннисиста, но и как человека?

– Не знаю, горжусь ли этим, но мне очень приятно такое слышать. Я уже говорил: я просто такой человек. Всегда старался быть честным со всеми. Думаю, в целом я хороший человек. Всегда пытался делиться с окружающими тем, что у меня есть.

Мне очень повезло провести 25 лет в теннисе. Я по-настоящему люблю этот спорт и всегда старался показывать, что с помощью страсти, труда и желания можно добиться результатов, о которых в детстве даже не мечтал.

Быть теннисистом – это что-то особенное. Мы все знаем друг друга, вместе тренируемся, но при этом остаемся соперниками. Нужно понимать границы эмоций в отношениях с друзьями и другими игроками.

Но я всегда считал, что можно вместе тренироваться, постоянно пересекаться на турнирах и при этом обходиться без вражды и ненависти. Можно играть 25 лет и оставаться в хороших отношениях почти со всеми, – сказал Вавринка на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Мирка только против честности, почему-то..
