Бен Шелтон: «Жду больших результатов от американцев на этом «Ролан Гаррос»
Бен Шелтон высказался об успешных выступлениях американцев на «Ролан Гаррос».
– В прошлом году трое американцев вышли в четвертый круг, двое – в четвертьфинал. Многие, включая Фрэнсиса Тиафу и Алекса Микельсена, говорят, что жара и более быстрые условия помогают американцам. Вы согласны?
– Все игроки разные, но в целом – да. Думаю, мы просто лучше привыкли к таким условиям. Мы все живем во Флориде, поэтому физический фактор становится менее важным.
Большинство из нас действительно любит быстрые корты. Но дело еще и в масштабе турнира. Во-первых, это «Шлем». Во-вторых, в США его сейчас активно освещают TNT [Sports] и Bleacher Report.
Для нас с Фрэнсисом это вообще платформы, где мы обычно смотрим хайлайты НБА. Так что очень круто видеть, как они взялись за этот турнир. Вокруг «Ролан Гаррос» в США сейчас намного больше ажиотажа.
Мне кажется, это тоже сильно влияет на результаты и прогресс американцев. Но жара, конечно, тоже помогает.
Я вообще жду хороших результатов от нашей американской группы на этом турнире, – сказал Шелтон на пресс-конференции.
В первом круге парижского «Шлема» Шелтон обыграл Даниэля Мериду – 6:3, 6:3, 6:4.
Фриц не даст соврать 😅
Тиафо может уже во втором круге проиграть Хуркачу.
У Томми Пола в третьем круге соперником скорее всего будет Каспер Рууд. Где-то 3 из 10 что Пол выиграет.
Накашима - в третьем круге вероятный соперник Оже-Альяссим. Тут шансов ещё меньше, примерно 2 из 10.
Возможно кто-то из пары Басаваредди-Микельсон сможет пройти в 1/8.
И у самого Шелтона довольно хорошие шансы на 1/4, благодаря его высокому рейтингу.