Бен Шелтон: «Жду больших результатов от американцев на этом «Ролан Гаррос»

Бен Шелтон высказался об успешных выступлениях американцев на «Ролан Гаррос».

– В прошлом году трое американцев вышли в четвертый круг, двое – в четвертьфинал. Многие, включая Фрэнсиса Тиафу и Алекса Микельсена, говорят, что жара и более быстрые условия помогают американцам. Вы согласны?

– Все игроки разные, но в целом – да. Думаю, мы просто лучше привыкли к таким условиям. Мы все живем во Флориде, поэтому физический фактор становится менее важным.

Большинство из нас действительно любит быстрые корты. Но дело еще и в масштабе турнира. Во-первых, это «Шлем». Во-вторых, в США его сейчас активно освещают TNT [Sports] и Bleacher Report.

Для нас с Фрэнсисом это вообще платформы, где мы обычно смотрим хайлайты НБА. Так что очень круто видеть, как они взялись за этот турнир. Вокруг «Ролан Гаррос» в США сейчас намного больше ажиотажа.

Мне кажется, это тоже сильно влияет на результаты и прогресс американцев. Но жара, конечно, тоже помогает.

Я вообще жду хороших результатов от нашей американской группы на этом турнире, – сказал Шелтон на пресс-конференции.

В первом круге парижского «Шлема» Шелтон обыграл Даниэля Мериду – 6:3, 6:3, 6:4.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Совершенно напрасно ждёте...
Фриц не даст соврать 😅
Тиафо может уже во втором круге проиграть Хуркачу.
У Томми Пола в третьем круге соперником скорее всего будет Каспер Рууд. Где-то 3 из 10 что Пол выиграет.
Накашима - в третьем круге вероятный соперник Оже-Альяссим. Тут шансов ещё меньше, примерно 2 из 10.
Возможно кто-то из пары Басаваредди-Микельсон сможет пройти в 1/8.
И у самого Шелтона довольно хорошие шансы на 1/4, благодаря его высокому рейтингу.
Cat VasSillnyi
у победителя пары Бассаваредди-Микельсен в третьем круге Ходар, скорее поверю что Накашима пройдет Альяссима или Пол пройдет Рууда, чем кто-то из этой пары пройдет Ходара. Алекс может сетик зацепит, а Нишеш вообще без вариантов
Nottingham Forest
Согласен, Ходар сейчас на подъеме, он будет фаворитом в 1/16. Правда пока не понятно насколько Рафаэль на стабилен дистанции, но нынешний отрезок впечатляет 👍
