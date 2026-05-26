Бен Шелтон: «Жду больших результатов от американцев на этом «Ролан Гаррос»

Бен Шелтон высказался об успешных выступлениях американцев на «Ролан Гаррос ».

– В прошлом году трое американцев вышли в четвертый круг, двое – в четвертьфинал. Многие, включая Фрэнсиса Тиафу и Алекса Микельсена, говорят, что жара и более быстрые условия помогают американцам. Вы согласны?

– Все игроки разные, но в целом – да. Думаю, мы просто лучше привыкли к таким условиям. Мы все живем во Флориде, поэтому физический фактор становится менее важным.

Большинство из нас действительно любит быстрые корты. Но дело еще и в масштабе турнира. Во-первых, это «Шлем». Во-вторых, в США его сейчас активно освещают TNT [Sports] и Bleacher Report.

Для нас с Фрэнсисом это вообще платформы, где мы обычно смотрим хайлайты НБА. Так что очень круто видеть, как они взялись за этот турнир. Вокруг «Ролан Гаррос» в США сейчас намного больше ажиотажа.

Мне кажется, это тоже сильно влияет на результаты и прогресс американцев. Но жара, конечно, тоже помогает.

Я вообще жду хороших результатов от нашей американской группы на этом турнире, – сказал Шелтон на пресс-конференции.

В первом круге парижского «Шлема» Шелтон обыграл Даниэля Мериду – 6:3, 6:3, 6:4.