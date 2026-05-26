Коккинакис о восстановлении после операции на грудной мышце: «Каждый день пытаюсь понять, что для меня теперь нормально»
Танаси Коккинакис рассказал, как продолжает восстанавливаться после травмы.
В феврале 2025-го он перенес операцию на грудной мышце. В начале этого года Коккинакис рассказал, что ему пересадили ахиллово сухожилие мертвого человека.
– Вас давно не было видно в туре. Что сейчас происходит с плечом, рукой и грудной мышцей? Насколько сильную боль вы испытываете и как справляетесь с этим?
– Ситуация точно ненормальная. Самое тяжелое – мне особо не с кем было об этом поговорить. Не было человека, который прошел через такую же операцию и мог бы сказать: «Вот это ты должен чувствовать».
Я консультировался со многими врачами. В январе прошлого года даже ходил к врачу Рафы [Надаля] перед операцией, и он сказал: «Честно, я раньше такого не видел».
Примерно так реагировали многие специалисты – никто толком не понимал, как с этим работать. Такая травма больше похожа на проблемы бодибилдеров, но у меня повреждение в немного другом месте. У теннисистов такого еще не было.
А в теннисе проблема в том, что нужно постоянно махать ракеткой. Чтобы выиграть турнир, надо провести пять-семь матчей, и это настоящая война.
Так что ситуация ненормальная, но я пытаюсь понять, что теперь для меня вообще считается нормой. Если появляется боль – это тревожный сигнал или часть восстановления? Честно, я узнаю что-то новое почти каждый день и постоянно пытаюсь найти способы укрепить руку и помочь ей восстановиться.
Если честно, это первое, о чем я думаю утром после пробуждения. Травма буквально поглощает мою жизнь.
Ментально тоже очень тяжело, потому что во многих матчах мне уже даже не так важен соперник. Я просто надеюсь, что с рукой все будет нормально.
Последние три дня я почти не тренировался, потому что хотел подойти к матчу полностью готовым, а дальше уже смотреть по ситуации. Очень странное чувство, когда перед игрой думаешь не о сопернике, а о том, как просто выйти на корт в нормальном состоянии и попытаться побороться, – сказал Коккинакис на пресс-конференции.
В первом круге «Ролан Гаррос» австралиец обыграл Теренса Атмана – 6:7(5), 6:2, 4:6, 6:3, 7:5. Для Коккинакиса это был первый матч на турнире «Большого шлема» с Australian Open-2025.
