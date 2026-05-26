Монфис о том, что дочь думает о его карьере: «Она пока почти ничего не понимает, и это прекрасно»

Монфис о последнем РГ в карьере: дочка вообще не понимает, что происходит.

Гаэль Монфис рассказал, как они с Элиной Свитолиной стараются оградить дочь от внимания к своим карьерам.

– Поздравляем с карьерой и вашей речью. Вы часто говорите, что в последние годы вам на турнирах не хватало семьи и дочери. Что она вообще понимает про вашу жизнь? Что вы ей говорите? И что она отвечает?

– Она пока почти ничего не понимает, и это прекрасно. Вчера вечером я сказал ей: «Папа пойдет играть матч. Если все закончится, вернется домой».

В шутку спросил: «Мне завтра вернуться домой?» А она ответила: «Да-да, возвращайся завтра». Так что она вообще не понимает, что происходит.

Честно говоря, мы с Элиной стараемся ее от этого ограждать. С самого начала решили, что обо всем она узнает позже. Она знает, что мы играем в теннис. Если спросить, скажет: «Мама – теннисистка, папа – теннисист».

Например, в Риме Элина играла финал, я смотрел матч, а дочь постоянно бегала туда-сюда. Было очень сложно заставить ее следить за игрой, потому что мы никогда специально ее к этому не приучали. Она все время говорила: «Папа, пойдем играть». А я отвечал: «Нет, сейчас брейк-пойнт».

Но это прекрасно, и хорошо, что все остается именно так.

После церемонии мы как раз об этом говорили. Я не видел письмо Элины – оно было невероятно красивым. И я сказал ей, что, наверное, распечатаю его и дам дочери прочитать лет в 10 или 11, когда она будет готова. Раньше, возможно, в этом нет смысла.

А потом она, наверное, поймет, кем были ее мама и папа, – сказал Монфис на пресс-конференции.