Корнеева о возвращении на «Ролан Гаррос» после травм: «Главное слово последних трех лет – принять. Принять и терпеть»

Корнеева о травмах: рада, что могу наконец-то сыграть на РГ.

18-летняя Алина Корнеева поделилась эмоциями от возвращения на «Ролан Гаррос ». В первом круге она сыграет с Элизабеттой Коччаретто .

«Я больше рада даже не тому, что прошла здесь квалификацию, а тому, что просто наконец-то могу играть на «Ролан Гаррос». Я не смогла приехать один год из-за одной травмы, другой год – из-за другой. Тренеры мне говорили с самого начала: Алина, наконец-то ты добралась до сюда, осталось только насладиться.

Путь, конечно, долгий получился. Я играла и побеждала тут, когда была совсем юной (выиграла юниорский «Ролан Гаррос»-2023 – Спортс’’), но потом понадобилось пройти через многое, чтобы вернуться. Приходится просто принять это. Вообще главное слово для меня последние три года: надо принять это, принять то, принять-принять-принять. И терпеть.

Но когда я выигрывала тут, мне было 15 – это было так давно, что никакой связи с нынешними делами нет. Рада, что это со мной случилось, но вокруг слишком многое изменилось, да и я очень сильно изменилась тоже. Стараюсь об этом вообще уже не думать», – рассказала Корнеева в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.

