Захарова о том, что вела 5:2 в первом сете матча с Муховой: «В какой-то момент казалось, что она меня просто недооценила»

Захарова о матче с Муховой: в начале казалось, что она меня просто недооценила.

Анастасия Захарова прокомментировала поражение от Каролины Муховой в первом круге «Ролан Гаррос » – 5:7, 2:6.

– Поначалу казалось, что у вас все супер, что возможна сенсация: вы вели 5:2 с двумя брейками.

– Да, я играла шикарно, все ложилось хорошо. В какой-то момент казалось, что соперница меня просто недооценила. Потом она стала прибавлять, лучше играть те мячи, при которых мы ждали ее проблем. Ее игра, мне кажется, только началась, когда я повела 5:2. Я пыталась закрыть сет, но не помню, чтобы я вела в тех геймах.

– И вы получили 5:7, проиграли пять геймов подряд. Что в голове, когда садишься с таким проигранным сетом на скамейку?

– А что делать: сел, выдохнул и пошел играть дальше. Вообще, конечно, покрытие не мое любимое, так что открыто говорю: счастлива, что грунт кончился. Были моменты, когда мяч очень неудобно отскакивал – это сразу возвращало меня к тому, что играем именно на грунте, что надо подстраиваться под каждый мяч. У меня пошли ошибки, а она больше попадала и дорабатывала.

Опыт хороший, турнир полезный, на Корте Сюзан Ленглен сыграла. Если бы еще удачи мне чуть больше: если бы не Каролина Мухова была соперницей сразу по первому раунду, я бы наверняка сыграла на «Ролан Гаррос» намного лучше, – рассказала Захарова в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.

