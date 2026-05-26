Рахимова о трехсетовике с Кристиан: «Победа очень ценная, в этом сезоне у меня была так себе статистика в третьих сетах»

Рахимова о жаре на РГ: просто много потею, но лучше так, чем когда холодно.

Камилла Рахимова прокомментировала победу над Жаклин Кристиан в первом круге «Ролан Гаррос » – 6:3, 4:6, 6:4.

«Победа очень ценная, в этом сезоне у меня была так себе статистика в третьих сетах, а тут получилось именно в трех. Плюс приятно обыграть настолько более рейтингового соперника после того, как у меня самой подготовка прошла не совсем по плану из-за травмы.

Я хорошо ее знала, у меня были ключики, я подготовилась – и многое сработало. Пыталась кайфовать от процесса, атмосфера была супер – и я сама сделала все, что нужно.

В этом году жарко, но я очень хорошо переношу жару, у меня никаких проблем. Просто много потею, но лучше так, чем когда холодно, и ты ракетку в руках не чувствуешь. У меня на жаре никогда не бывало ни судорог, ничего такого», – рассказала Рахимова в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.

Во втором раунде первая ракетка Узбекистана сыграет с десятой сеяной Каролиной Муховой .

