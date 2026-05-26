Приданкина о дебюте в основе ТБШ: «Раньше у меня не получалось контролировать эмоции»

Елена Приданкина поделилась эмоциями от дебюта в основной сетке «Ролан Гаррос ».

Сегодня россиянка стартует матчем с Александрой Олейниковой.

– Вы впервые сыграете в основе «Большого шлема». Какие ощущения от таких заголовков новостей с вашей фамилией?

– Гордость точно, радость тоже – в том числе, что мою фамилию увидят больше людей. Хочу, чтобы про теннис в России больше узнавали, сейчас-то это трудно в нашей стране, международных турниров нет.

Прошлый год у меня был неудачный, я не выиграла ни одного турнира. Раньше у меня не получалось контролировать эмоции: понимала, что для побед все есть – но чего-то внутри не хватало. Сейчас удается лучше. Руки-ноги у меня все делать умеют, родители-тренеры – в техническом плане это многое дало. Осталось все доделать в своей голове.

Помогает работа с психологом: проще разобраться в своих мыслях. Но это только помощь со стороны, анализ-то я делаю сама. Сам не будешь хотеть разобраться – никакой психолог не поможет, – рассказала Приданкина в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.