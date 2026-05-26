Гастон о матче с Монфисом: «Когда трибуны кричали «Гаэль, Гаэль», мне хотелось кричать с ними. Очень тяжелое положение»

Гастон рассказал, как завершил карьеру Монфиса на «Ролан Гаррос».

Юго Гастон прокомментировал то, что обыграл Гаэля Монфиса в его последнем матче на «Ролан Гаррос » – 6:2, 6:3, 3:6, 2:6, 6:0.

«Я испытал странное ощущение – когда в конце третьего сета трибуны кричали «Гаэль, Гаэль», мне хотелось кричать с ними. Очень тяжелое положение.

Я смотрел очень много его матчей. Он настоящий шоумен, искренне хороший человек. Мне он очень нравится. Он всегда мне помогал, старался давать советы. В целом всегда был открыт молодым игрокам.

Я ожидал, что трибуны будут за него. Но при этом они болели уважительно, атмосфера была хорошей», – сказал Гастон на пресс-конференции.