Анисимова о дружбе в туре: это зумерская тема.

Аманда Анисимова прокомментировала то, что WTA-тур стал более дружелюбным.

«Я бы сказала, что это зумерская тема. Мы не очень серьезно ко всему относимся – и это здорово. Мне нравится. Я вижу эту перемену, потому что я уже очень давно в туре.

Когда я пришла в тур в 16 лет, все было совершенно иначе – не так тепло, не так много общения. А сейчас очень много группок, в которых все подружки.

Мне очень нравится, что мы общаемся за пределами корта и разделяем это с необходимостью бороться друг с другом. Это не конец света. Конечно, на корте мы выкладываемся на максимум. Конечно, мы друг друга уважаем.

Мне кажется, это правильный вектор развития, мне он очень нравится», – сказала Анисимова на пресс-конференции после первого круга «Ролан Гаррос ».