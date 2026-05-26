Монфис о том, почему будет играть до конца сезона: «Хочу играть до 40 – как Леброн, как Криштиану, как Эвра»

Монфис: хочу играть до 40, как Леброн, как Криштиану, как Эвра.

Гаэль Монфис рассказал, почему будет играть до конца сезона, а не завершит карьеру после «Ролан Гаррос ».

Вчера 39-летний провел последний матч на домашнем «Большом шлеме» – в пяти сетах уступил Уго Гастону.

«У меня одно желание – хочу играть до 40. К сожалению, я родился в сентябре. Так что вот.

Хочу быть как Вавринка , как Леброн, как Криштиану, как Эвра – как все те, кто занимался спортом до 40. Вот чего я хочу.

Так что я тренируюсь. На грунте мне тяжело, а хороший американский хард должен помочь с легкими очками», – сказал француз на пресс-конференции.