  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Монфис о том, почему будет играть до конца сезона: «Хочу играть до 40 – как Леброн, как Криштиану, как Эвра»
0

Монфис о том, почему будет играть до конца сезона: «Хочу играть до 40 – как Леброн, как Криштиану, как Эвра»

Монфис: хочу играть до 40, как Леброн, как Криштиану, как Эвра.

Гаэль Монфис рассказал, почему будет играть до конца сезона, а не завершит карьеру после «Ролан Гаррос». 

Вчера 39-летний провел последний матч на домашнем «Большом шлеме» – в пяти сетах уступил Уго Гастону. 

«У меня одно желание – хочу играть до 40. К сожалению, я родился в сентябре. Так что вот. 

Хочу быть как Вавринка, как Леброн, как Криштиану, как Эвра – как все те, кто занимался спортом до 40. Вот чего я хочу. 

Так что я тренируюсь. На грунте мне тяжело, а хороший американский хард должен помочь с легкими очками», – сказал француз на пресс-конференции. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoГаэль Монфис
logoСтэн Вавринка
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Алееее! :)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
39-летний Монфис провел последний матч на «Ролан Гаррос»
25 мая, 22:08
Рекомендуем
Главные новости
Тиафу о том, как узнал о поражении Синнера: «Болельщик повторял по кругу три минуты: «Синнер вылетел, Big Foe идет дальше»
вчера, 21:53
Ролан Гаррос. Синнер проиграл Серундоло-младшему, Оже-Альяссим, Ф. Серундоло, Ландалусе, Тьен вышли в 3-й круг, Шелтон, Циципас выбыли
вчера, 21:17
Соболенко – тренеру в ответ на то, что с ней «нервно» работать: «В смысле «нервно»?»
вчера, 20:47
Ролан Гаррос. Калинская победила Корнееву, Соболенко, Шнайдер, Гауфф, Мбоко, Анисимова, Касаткина, Осака, Йович вышли в 3-й круг
вчера, 20:14
Шелтон выбыл во 2-м круге «Ролан Гаррос», в трех сетах проиграв 62-й ракетке мира
вчера, 20:05
Соболенко о поражении Синнера на РГ: «Я всегда болею за Янника. До последнего момента надеялась, что он выиграет»
вчера, 19:56
Тиафу пообещал два билета болельщику в обмен на ракетку, которую тот забрал во время празднования
вчера, 19:08Фото
Ролан Гаррос. Расписание 29 мая. Андреева и Джокович сыграют на Корте Филиппа Шатрие, Рублев – в 12:00 мск на Корте Сюзан Ленглен
вчера, 18:46
Калинская о том, что Корнеева назвала свой теннис в их матче «ужасным»: «Думала, она меня побольше уважает»
вчера, 18:22
Соболенко не проигрывает раньше третьего круга «Большого шлема» с US Open-2020
вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
27 мая, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем