Монфис о том, почему будет играть до конца сезона: «Хочу играть до 40 – как Леброн, как Криштиану, как Эвра»
Гаэль Монфис рассказал, почему будет играть до конца сезона, а не завершит карьеру после «Ролан Гаррос».
Вчера 39-летний провел последний матч на домашнем «Большом шлеме» – в пяти сетах уступил Уго Гастону.
«У меня одно желание – хочу играть до 40. К сожалению, я родился в сентябре. Так что вот.
Хочу быть как Вавринка, как Леброн, как Криштиану, как Эвра – как все те, кто занимался спортом до 40. Вот чего я хочу.
Так что я тренируюсь. На грунте мне тяжело, а хороший американский хард должен помочь с легкими очками», – сказал француз на пресс-конференции.
Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
