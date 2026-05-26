Рууд о том, как перенес тепловой удар в матче с Сафиуллиным: «Думал о Синнере и Алькарасе в Австралии – особенно о Яннике»

Рууд рассказал, как в матче с Сафиуллиным его вдохновили Синнер и Алькарас.

Каспер Рууд рассказал о физических проблемах в первом круге «Ролан Гаррос » против Романа Сафиуллина . Норвежец выиграл 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2. В третьем сете он упустил пять матчболов, а потом перенес тепловой удар.

«Проблемы начали подкрадываться в середине третьего сета. Когда я повел 3:1, у меня начало потягивать икроножные мышцы, и я подумал: «Черт, началось».

Когда подступают судороги, ты стараешься беречь силы, сокращать розыгрыши – потому что они могут усугубиться и могут с икры перейди на бедро и так далее.

Мне удалось дойти до матчболов, но я уже был не уверен в ногах. Конечно, когда ведешь 5:3 и 40:0, кажется, что все кончено. Я подал первым мячом пять раз подряд, но он провел пять хороших розыгрышей. В итоге на его брейк-пойнте я сорвал форхенд. Наверное, для меня это был самый тяжелый брейк за долгое время.

А состояние все ухудшалось и ухудшалось, и при счете 5:5, 6:5 меня прибило. Мне было очень тяжело. Но я сказал себе, что лучше проиграю 0:6, 0:6, чем снимусь.

К тому же ему тоже было тяжело. И потом он вызвал физио. К тому моменту я проиграл пять-шесть или даже восемь геймов подряд, почти не двигался. А когда не двигаешься 20-30 минут, можно запастись силами.

Я старался опустить температуру. К счастью, в пятом получилось завести себя.

Еще я думал о Яннике [Синнере ] и Карлосе [Алькарасе ] в этом году в Австралии – особенно о Яннике и его проблемах с жарой. Ему было тяжело, но потом закрыли крышу, температура упала, и он смог вернуться. Примерно то же самое было у Карлоса в полуфинале с Сашей [Зверевым ]. Он выглядел мертвым, проиграл третий и четвертый сеты, но как-то ожил в пятом.

Так что их пример мне помог», – сказал Рууд на пресс-конференции.

