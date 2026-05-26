  Рууд о том, как перенес тепловой удар в матче с Сафиуллиным: «Думал о Синнере и Алькарасе в Австралии – особенно о Яннике»
Рууд о том, как перенес тепловой удар в матче с Сафиуллиным: «Думал о Синнере и Алькарасе в Австралии – особенно о Яннике»

Каспер Рууд рассказал о физических проблемах в первом круге «Ролан Гаррос» против Романа Сафиуллина. Норвежец выиграл 6:2, 7:6, 5:7, 0:6, 6:2. В третьем сете он упустил пять матчболов, а потом перенес тепловой удар. 

«Проблемы начали подкрадываться в середине третьего сета. Когда я повел 3:1, у меня начало потягивать икроножные мышцы, и я подумал: «Черт, началось». 

Когда подступают судороги, ты стараешься беречь силы, сокращать розыгрыши – потому что они могут усугубиться и могут с икры перейди на бедро и так далее. 

Мне удалось дойти до матчболов, но я уже был не уверен в ногах. Конечно, когда ведешь 5:3 и 40:0, кажется, что все кончено. Я подал первым мячом пять раз подряд, но он провел пять хороших розыгрышей. В итоге на его брейк-пойнте я сорвал форхенд. Наверное, для меня это был самый тяжелый брейк за долгое время. 

А состояние все ухудшалось и ухудшалось, и при счете 5:5, 6:5 меня прибило. Мне было очень тяжело. Но я сказал себе, что лучше проиграю 0:6, 0:6, чем снимусь. 

К тому же ему тоже было тяжело. И потом он вызвал физио. К тому моменту я проиграл пять-шесть или даже восемь геймов подряд, почти не двигался. А когда не двигаешься 20-30 минут, можно запастись силами. 

Я старался опустить температуру. К счастью, в пятом получилось завести себя.

Еще я думал о Яннике [Синнере] и Карлосе [Алькарасе] в этом году в Австралии – особенно о Яннике и его проблемах с жарой. Ему было тяжело, но потом закрыли крышу, температура упала, и он смог вернуться. Примерно то же самое было у Карлоса в полуфинале с Сашей [Зверевым]. Он выглядел мертвым, проиграл третий и четвертый сеты, но как-то ожил в пятом. 

Так что их пример мне помог», – сказал Рууд на пресс-конференции. 

Опубликовал: Павел Ниткин
Источник: Спортс’‘
Вспомнинать-то будут) с той лишь разницей, что критикуют постоянно только Алькараса, ведь только он должен сниматься в матче при судорогах по правилам:) всем остальным допускается выживать и дожимать матчи :) Рууд это сделал, и правильно сделал! Зато теперь во втором круге и продолжает турнир.
Рууду с Рублевым повезло в первом туре: один против свежеиспеченного победителя неплохого турнира, другой против разогревшегося победителя квалификации. Но справились, подтвердив класс — молодцы ребята.
Норвежский лис 🦊
У него уже была репетиция сшивать сеты в прошлом туре после перерыва на дождь. Он как раз отдыхал, силы копил, тренировался
Касперу респект
