39-летний Монфис провел последний матч на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис уступил Юго Гастону в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

Для 39-летнего француза это был последний матч на «Ролан Гаррос». Он завершит карьеру в конце этого сезона.

Монфис 19-й раз сыграл на грунтовом «Большом шлеме». За карьеру он одержал 40 побед в основной сетке турнира и повторил рекорд среди французских игроков в Открытую эру. Столько же побед у Янника Ноа.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс''
Комментарии

Жаль позитивный парень 👍‼️
Ну почти, только Ноа победил на РГ..
Да, есть ньюанс
Жаль, что он заканчивает. Смотреть на него всегда было интересно. Он больше про шоу на корте, а не про результат, хотя и его он тоже давал. Полуфиналы ТБШ не каждый имеет в своем активе.
Невероятно пластичный игрок
Ля Монф мог добиться гораздо большего.
Наверное характера не хватило
Молодцы петушки, Красоту показали
ДЕРБИ
