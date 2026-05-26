39-летний Монфис провел последний матч на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис уступил Юго Гастону в первом круге «Ролан Гаррос » – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, 0:6.

Для 39-летнего француза это был последний матч на «Ролан Гаррос». Он завершит карьеру в конце этого сезона.

Монфис 19-й раз сыграл на грунтовом «Большом шлеме». За карьеру он одержал 40 побед в основной сетке турнира и повторил рекорд среди французских игроков в Открытую эру. Столько же побед у Янника Ноа .