Монфис побил рекорд Вавринки по числу пятисетовиков на «Ролан Гаррос»

Гаэль Монфис играет с Юго Гастоном в первом круге «Ролан Гаррос » – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, идет решающий сет.

39-летний француз проводит 17-й пятисетовый матч на «Ролан Гаррос». Он побил рекорд Стэна Вавринки (16) по этому показателю.

Третье месте по количеству пятисетовиков в Открытую эру этом турнире занимает Новак Джокович (14), четвертое делят Марат Сафин и Янник Ноа (по 12).

