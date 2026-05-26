Монфис побил рекорд Вавринки по числу пятисетовиков на «Ролан Гаррос»
Гаэль Монфис играет с Юго Гастоном в первом круге «Ролан Гаррос» – 2:6, 3:6, 6:3, 6:2, идет решающий сет.
39-летний француз проводит 17-й пятисетовый матч на «Ролан Гаррос». Он побил рекорд Стэна Вавринки (16) по этому показателю.
Третье месте по количеству пятисетовиков в Открытую эру этом турнире занимает Новак Джокович (14), четвертое делят Марат Сафин и Янник Ноа (по 12).
Дурка у Сафиуллина, Рублев выжил, Касаткина «вылезает из дерьма». Главное с «Ролан Гаррос»
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @OptaAce
