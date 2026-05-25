  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ролан Гаррос. Шнайдер, Рыбакина, Швентек, Свитолина, Анисимова вышли во 2-й круг, Самсонова, Александрова, Захарова выбыли
0

Ролан Гаррос. Шнайдер, Рыбакина, Швентек, Свитолина, Анисимова вышли во 2-й круг, Самсонова, Александрова, Захарова выбыли

В Париже проходит первый круг женского «Ролан Гаррос».

Екатерина Александрова проиграла Камиле Осорио в первом круге «Ролан Гаррос».

Диана Шнайдер обыграла Ренату Сарасуа, Анастасия Захарова уступила Каролине Муховой, Людмила Самсонова – Жиль Тайкманн.

Елена Рыбакина прошла Веронику Эрьявец, Ига Швентек – Эмерсон Джонс.

Сетка здесь.

«Ролан Гаррос»

Париж, Франция

24 мая – 7 июня 2026

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 61 723 000 евро

Открытые корты, грунт

Первый круг

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoWTA
logoРолан Гаррос
результаты

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Свитолина молодец, никогда не матерится на корте, не орет на тренера истерично,.
Шикарный матч Свитолина-Бондарь, какие розыгрыши, Бондарь хотела уже в этой части сетки навести смуту, но Элина всегда борется как безумная
Ответantonanton_
Шикарный матч Свитолина-Бондарь, какие розыгрыши, Бондарь хотела уже в этой части сетки навести смуту, но Элина всегда борется как безумная
безумная... это точно.
Вперед Остапыч, ты нам нужна в 3-ем круге!
Умница Касаткина.
Настя подкупает своим бойцовским характером. Всегда сражается до конца и не опускает руки.
ОтветДок Аксель
Настя подкупает своим бойцовским характером. Всегда сражается до конца и не опускает руки.
был бы у неё бойцовский характер то она бы первый сет не отдала
Циньвень китайские мастера видимо не собрали к турниру.
Калинина несколько дней назад обыграла эту Бондарь в Рабате, а у Свитолиной прям затык почему-то именно против неё.
ОтветJefri AG
Калинина несколько дней назад обыграла эту Бондарь в Рабате, а у Свитолиной прям затык почему-то именно против неё.
Бондарь в таких матчах начинает пиковать. Но ничего не имею против пф Бондарь-Андреева)
Самсонова своим заявлением накануне как бы намекнула что в этом матче надо ставить против неё)
Бондарь все-таки в концовке включила режим дерева и стала лупить тупо по метровым аутам.
Ответvladimir.tim.tv
Бондарь все-таки в концовке включила режим дерева и стала лупить тупо по метровым аутам.
Она ещё и забыла видать, что тай до 10 очков. Шансов на победу морально оставляла меньше, чем было на самом деле.
Не ну, Захарова хотя бы прикольная. Пусть остаётся.
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Давидович-Фокина о расставании с Пуэртой: «После первого круга он прислал длинное сообщение и улетел в Майами»
вчера, 22:03
Блокс потребует компенсацию за травму на «Ролан Гаррос»
вчера, 21:47
Андреева о блокнотах, которые ведет с каждого матча: «Ничего не выкидываю. Может, когда-нибудь сделаю свой музей»
вчера, 21:33
Ролан Гаррос. Рублев, Хачанов, Джокович, Зверев, Фонсека, Меньшик, Пол, Рууд вышли в 3-й круг, Давидович-Фокина выбыл, Коккинакис, Блокс снялись
вчера, 20:57
Джокович о матче с Руайе: «Сам виноват, что не закончил в трех сетах»
вчера, 20:55
Мухова выиграла 18 из 22 последних матчей и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
вчера, 20:45
Зверев одержал 550-ю победу в карьере и 40-ю на «Ролан Гаррос»
вчера, 20:33
Андреева о трехсетовике с Бассольс-Риберой: «В первом сете я очень много жаловалась»
вчера, 20:25
Ролан Гаррос. Андреева, Швентек, Бенчич, Мухова, Свитолина, Костюк вышли в 3-й круг, Рыбакина, Остапенко, Паолини выбыли
вчера, 20:18
Сьерра в матче с Паолини впервые обыграла соперницу из топ-20
вчера, 20:10
Ко всем новостям
Последние новости
Смолов пришел на матч Хачанова на «Ролан Гаррос» – он сидит в его ложе
вчера, 10:26Фото
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Рекомендуем