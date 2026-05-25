Эрбер – судье во время матча на «Ролан Гаррос»: «Посмотри мне в глаза. Ты еще увидишь, мяч окажется в ауте»

Эрбер поспорил с судьей во время матча первого круга на «Ролан Гаррос».

Пьер-Уг Эрбер поспорил с судьей во время матча с Лоренцо Сонего в первом круге на «Ролан Гаррос».

Француз остановил игру в решающем сете при счете 0:1 на своей подаче на брейк-поинте, так как посчитал, что удар Сонего ушел в аут. Судья на вышке спустился и объявил, что мяч был в корте, поэтому счет стал 2:0 в пользу итальянца.

В ответ на это Эрбер сказал судье: «Ты еще это увидишь. Посмотри мне в глаза. Ты это увидишь. Мяч окажется в ауте. И тебе будет очень… Если после этого ты не извинишься, я больше никогда с тобой не заговорю. Ты даже не представляешь...»

Эрбер проиграл матч со счетом 6:7(3), 7:5, 2:6, 6:1, 4:6.