  Эрбер – судье во время матча на «Ролан Гаррос»: «Посмотри мне в глаза. Ты еще увидишь, мяч окажется в ауте»
Эрбер – судье во время матча на «Ролан Гаррос»: «Посмотри мне в глаза. Ты еще увидишь, мяч окажется в ауте»

Пьер-Уг Эрбер поспорил с судьей во время матча с Лоренцо Сонего в первом круге на «Ролан Гаррос».

Француз остановил игру в решающем сете при счете 0:1 на своей подаче на брейк-поинте, так как посчитал, что удар Сонего ушел в аут. Судья на вышке спустился и объявил, что мяч был в корте, поэтому счет стал 2:0 в пользу итальянца.

В ответ на это Эрбер сказал судье: «Ты еще это увидишь. Посмотри мне в глаза. Ты это увидишь. Мяч окажется в ауте. И тебе будет очень… Если после этого ты не извинишься, я больше никогда с тобой не заговорю. Ты даже не представляешь...»

Эрбер проиграл матч со счетом 6:7(3), 7:5, 2:6, 6:1, 4:6.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Если после этого ты не извинишься, я больше никогда с тобой не заговорю
Даже не представляю как судья сможет это пережить)
А обязательно Эрбер должен сказать что-то подобное??????
+откуда ты знаешь их взаимоотношения?!
Чушь не морозь
К сожалению судейство в теннисе оставляет желать лучшего, там через одного сидят люди с хреновым зрением, с плохим воспитанием или впринципе страдающие неадекватностью
Так а что с хоук ай?
Видимо глядя в его глаза можно увидеть аут))
сегодня, 20:20
14 мая, 16:54
