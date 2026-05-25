Самсонова перед первым матчем на «Ролан Гаррос»: «Не думаю, что у меня скоро будут хорошие результаты»

Самсонова перед «Ролан Гаррос»: не думаю, что скоро будут хорошие результаты.

Людмила Самсонова поделилась ощущеними перед началом «Ролан Гаррос».

– Не думаю, что у меня скоро будут хорошие результаты. Стараюсь сейчас просто думать о работе, надо добиться всего своей работой снова.

– Почему вы так прямо говорите, что результатов не будет?

– Просто ничего сейчас не жду. Фокус – только на тренировках. Стараюсь работать с новой командой, они пока меня не так хорошо знают. Мой новый тренер – Франко Давинелли, аргентинец. Еще физио новые, поменяла буквально две недели назад, будут два человека помогать, с одним еще даже не знакома.

– А почему решили так радикально сменить всю команду?

– Дело не только в результатах, а в том, как я в целом себя чувствовала. Поняла: это уже не мое, надо что-то менять. А те, с кем я работала до этого, не смогли бы поменяться. Я всем только благодарна, но пришло время для изменений. Я взяла там все, что могла.

С одной стороны, мне важно получить что-то новое. С другой – не забывать, кто я, каким игроком я была и могу быть, в чем я сильна. Например, сейчас у меня не так хорошо получается подача, а это была одна из самых сильных сторон – нужно в первую очередь работать над возвращением того, благодаря чему я показывала хорошие результаты, – рассказала россиянка в разговоре с корреспондентом Спортса’’ Андреем Васильевым.

Завтра Самсонова стартует матчем против Жиль Тайкманн.