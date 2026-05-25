Джокович рекордный 22-й раз подряд вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира Новак Джокович обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге «Ролан Гаррос» – 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Серб 22-й год подряд играет на этом турнире, и каждый раз он проходит как минимум во второй круг. Это рекорд в мужской одиночной сетке – помимо Джоковича, только Ришар Гаске 22 раза играл на этом турнире (баланс в первом круге – 16:6).

Вообще Джокович только два раза в карьере уступил в стартовом матче на «Большом шлеме», оба раза – на Australian Open: Марату Сафину в 2005-м и Полу Голдстейну в 2006-м.

39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на «Больших шлемах» – теперь у него 403 победы при 56 поражениях.

Помимо этого, Джокович не проиграл ни одной из 13 встреч с французами на «Ролан Гаррос».

В этом году баланс Джоковича – 8:3, причем шесть побед он одержал именно на «Больших шлемах».

Во втором круге серб сыграет с Валентином Руайе.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
Император величественно и триумфально вышел во второй круг - вот так надо писать про Джоковича
Проигрывал в первом круге ТБШ только на АО, при этом АО с запасом самый успешный турнир для него.
Человек-феномен)
Объективно в 2005 против Сафина шансов не было) в 2006 наверно мог и не проиграть
Для справки: на АО-2006 Джоковичу было всего 18 лет, а 2005 год он завершил на 78 месте в рейтинге АТР.
по красоте оформил подавана, нужна вывеска Джокович-Зверев в ПФ
Йенс, а напомни, как твой допер еле обыграл Медведя, лишь после таблеток, которого Берретини вынес 6-0 6-0.
У Джоковича всего 459 игр на ТБШ - рекорд, (Федерер 429).
Ноле на ТБШ с 2005 года, 22й сезон. Пропустил 4 ТБШ*.
РГ26 - 82е участие Ноле в ТБШ, рекорд, (Федерер, Лопес- 81 участие).
403 победы, 56 поражений.
24 титула, 38 финалов, 54 полуфинала, 65 четвертьфиналов. Всё - рекорды.
459 / 82 = 5,6 (В среднем не менее 5-6 матчей на каждом турнире).
Таблица Джоковича на ТБШ:
(Всего-проигр=побед)
АО 115 -11 =104(рекорд), (Федерер 102)
(АО26 5-1(финал))
РГ 119 -17 =102! (Надаль 112)
(РГ26 1-0(продолж))
УИ 115 -13 =102! (Федерер 105)
(УИ25 5-1, полуфинал)
USО 110-15=95 (Коннорс 98) (US25 5-1, полуфинал)
ТБШ 459-56=403 - рекорд!, (Федерер 369)
Победы на харде АО+US:
Джокович 104+95=199-рекорд
(Федерер 102+89=191).
Джокович Новак Срджанович!
Величайший!
(*прим.:
1.Ноле не был на US17, АО22, US22. Не состоялся УИ20. Потенциально у Ноле могло быть 86 ТБШ.
2.На US20 Ноле в четвёртой игре дисквалифицирован, зачтено 3 победы, 0 поражений.
3. Одно снятие с ТБШ у Ноле было перед матчем (РГ24) (без игры и поражения) , и 7 раз из-за травм по ходу игры (поражения).
4. На АО26 вышел в четвертьфинал без игры.
Французы на домашнем турнире не впечатляют вообще
Что вы хотите, самый лучший Фис снялся, второй по силе кто там, какой нибудь Умбер был когда то, тоже после травмы
Я не только про нынешний Ролан Гаррос говорю, а в целом у Франции нет стабильные и сильные теннисисты
А в первый сколько рекорд?
Еще одна вещь, которая роднит Ноле с Синнером: они не проигрывают французам))
