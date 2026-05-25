Джокович рекордный 22-й раз подряд вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Четвертая ракетка мира Новак Джокович обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге «Ролан Гаррос» – 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.
Серб 22-й год подряд играет на этом турнире, и каждый раз он проходит как минимум во второй круг. Это рекорд в мужской одиночной сетке – помимо Джоковича, только Ришар Гаске 22 раза играл на этом турнире (баланс в первом круге – 16:6).
Вообще Джокович только два раза в карьере уступил в стартовом матче на «Большом шлеме», оба раза – на Australian Open: Марату Сафину в 2005-м и Полу Голдстейну в 2006-м.
39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на «Больших шлемах» – теперь у него 403 победы при 56 поражениях.
Помимо этого, Джокович не проиграл ни одной из 13 встреч с французами на «Ролан Гаррос».
В этом году баланс Джоковича – 8:3, причем шесть побед он одержал именно на «Больших шлемах».
Во втором круге серб сыграет с Валентином Руайе.
Человек-феномен)
Ноле на ТБШ с 2005 года, 22й сезон. Пропустил 4 ТБШ*.
РГ26 - 82е участие Ноле в ТБШ, рекорд, (Федерер, Лопес- 81 участие).
403 победы, 56 поражений.
24 титула, 38 финалов, 54 полуфинала, 65 четвертьфиналов. Всё - рекорды.
459 / 82 = 5,6 (В среднем не менее 5-6 матчей на каждом турнире).
Таблица Джоковича на ТБШ:
(Всего-проигр=побед)
АО 115 -11 =104(рекорд), (Федерер 102)
(АО26 5-1(финал))
РГ 119 -17 =102! (Надаль 112)
(РГ26 1-0(продолж))
УИ 115 -13 =102! (Федерер 105)
(УИ25 5-1, полуфинал)
USО 110-15=95 (Коннорс 98) (US25 5-1, полуфинал)
ТБШ 459-56=403 - рекорд!, (Федерер 369)
Победы на харде АО+US:
Джокович 104+95=199-рекорд
(Федерер 102+89=191).
Джокович Новак Срджанович!
Величайший!
(*прим.:
1.Ноле не был на US17, АО22, US22. Не состоялся УИ20. Потенциально у Ноле могло быть 86 ТБШ.
2.На US20 Ноле в четвёртой игре дисквалифицирован, зачтено 3 победы, 0 поражений.
3. Одно снятие с ТБШ у Ноле было перед матчем (РГ24) (без игры и поражения) , и 7 раз из-за травм по ходу игры (поражения).
4. На АО26 вышел в четвертьфинал без игры.