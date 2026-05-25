Джокович рекордный 22-й раз подряд вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Четвертая ракетка мира Новак Джокович обыграл Джованни Мпетши Перрикара в первом круге «Ролан Гаррос» – 5:7, 7:5, 6:1, 6:4.

Серб 22-й год подряд играет на этом турнире, и каждый раз он проходит как минимум во второй круг. Это рекорд в мужской одиночной сетке – помимо Джоковича, только Ришар Гаске 22 раза играл на этом турнире (баланс в первом круге – 16:6).

Вообще Джокович только два раза в карьере уступил в стартовом матче на «Большом шлеме», оба раза – на Australian Open : Марату Сафину в 2005-м и Полу Голдстейну в 2006-м.

39-летний серб обновил рекорд по выигранным матчам на «Больших шлемах» – теперь у него 403 победы при 56 поражениях.

Помимо этого, Джокович не проиграл ни одной из 13 встреч с французами на «Ролан Гаррос».

В этом году баланс Джоковича – 8:3, причем шесть побед он одержал именно на «Больших шлемах».

Во втором круге серб сыграет с Валентином Руайе.