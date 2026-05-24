Мпетши Перрикар вызвал физио из-за проблем с правой рукой в матче с Джоковичем на «Ролан Гаррос»
Джованни Мпетши Перрикар несколько раз вызывал физиотерапевта на корт в матче с Новаком Джоковичем в первом круге «Ролан Гаррос». У 22-летнего француза проблемы с правой рукой. У него сводит большой палец, как сообщает французский Prime Sports.
Мпетши Перрикар уступает 7:5, 5:7, 1:6.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
