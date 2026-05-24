Мпетши Перрикар – первый теннисист за 16 лет, выигравший сет у Джоковича в 1-м круге «Ролан Гаррос»

Мпетши Перрикар выиграл сет у Джоковича в первом круге «Ролан Гаррос».

Джованни Мпетши-Перрикар выиграл первый сет у Новака Джоковича в первом круге «Ролан Гаррос» со счетом 7:5. Сейчас идет второй сет.

Прервалась победная серия серба из 47 сетов, которые он выиграл в стартовых матчах «Ролан Гаррос». 22-летний француз стал первым игроком с 2010-го, кто смог взять у Джоковича сет в первом круге этого турнира. Тогда Джокович проиграл вторую партию казахстанцу Евгению Королеву, но победил в матче – 6:1, 3:6, 6:1, 6:3.

