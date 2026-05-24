Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»

Радукану: мне немного не хватило матчей перед «Ролан Гаррос».

Эмма Радукану прокомментировала вылет в первом круге «Ролан Гаррос». Британка проиграла Солане Сьерре – 0:6, 6:7(4).

– Было тяжело. Думаю, я еще не до конца осознала случившееся, поэтому сейчас мне сложно говорить о матче. Но я должна отметить хотя бы то, что уступая 1:4 я смогла вернуться в игру и посоперничать во втором сете. Очевидно, я очень разочарована. Я хотела выступить лучше, но, думаю, это то положительное, что я могу извлечь из сегодняшнего дня.

– Вы кашляли на корте. Это проблемы с дыханием или проблемы из-за жары?

– У меня просто был небольшой кашель в течение последних нескольких недель, но в остальном я чувствую себя довольно хорошо. Грунт его немного провоцирует, но в целом с точки зрения здоровья я чувствую себя хорошо. Просто остался кашель.

– Как вы объясните первый сет? Может, это была просто адаптация к влажности?

– Нет, совсем нет. Пока не могу это объяснить. Я еще не до конца осознала случившееся. Было очень тяжело. После выхода на корт мне показалось, что условия были очень непредсказуемыми. Я чувствовала, что не могу быть уверена в своих ударах в таких условиях, не получалось контролировать мяч.

Наверное, мне просто немного не хватило матчей перед турниром и уверенности. Первый сет прошел очень быстро, и это неприятное ощущение, когда очки и геймы

проходят очень быстро. Я рада, что хотя бы во втором сете мне удалось взять несколько геймов.

– Насколько подготовленной вы чувствовали себя перед матчем?

– Думаю, я хорошо тренировалась, но прошло всего пять-шесть недель после двухмесячного перерыва. Это была непростая задача с самого начала. Я очень

хотела сыграть на «Ролан Гаррос », так что это было мое решение.

Я не жалею об этом, потому что я получила возможность испытать себя на «Большом шлеме». Мне не хочется никогда их пропускать. Думаю, во втором сете я сыграла так хорошо, как только могла, – сказала британка на пресс-конференции.