  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»
0

Радукану о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Мне немного не хватило матчей перед турниром»

Радукану: мне немного не хватило матчей перед «Ролан Гаррос».

Эмма Радукану прокомментировала вылет в первом круге «Ролан Гаррос». Британка проиграла Солане Сьерре – 0:6, 6:7(4).

– Было тяжело. Думаю, я еще не до конца осознала случившееся, поэтому сейчас мне сложно говорить о матче. Но я должна отметить  хотя бы то, что уступая 1:4 я смогла вернуться в игру и посоперничать во втором сете. Очевидно, я очень разочарована. Я хотела выступить лучше, но, думаю, это то положительное, что я могу извлечь из сегодняшнего дня.

– Вы кашляли на корте. Это проблемы с дыханием или проблемы из-за жары?

– У меня просто был небольшой кашель в течение последних нескольких недель, но в остальном я чувствую себя довольно хорошо. Грунт его немного провоцирует, но в целом с точки зрения здоровья я чувствую себя хорошо. Просто остался кашель.

– Как вы объясните первый сет? Может, это была просто адаптация к влажности?

– Нет, совсем нет. Пока не могу это объяснить. Я еще не до конца осознала случившееся. Было очень тяжело. После выхода на корт мне показалось, что условия были очень непредсказуемыми. Я чувствовала, что не могу быть уверена в своих ударах в таких условиях, не получалось контролировать мяч.

Наверное, мне просто немного не хватило матчей перед турниром и уверенности. Первый сет прошел очень быстро, и это неприятное ощущение, когда очки и геймы
проходят очень быстро. Я рада, что хотя бы во втором сете мне удалось взять несколько геймов.

– Насколько подготовленной вы чувствовали себя перед матчем?

– Думаю, я хорошо тренировалась, но прошло всего пять-шесть недель после двухмесячного перерыва. Это была непростая задача с самого начала. Я очень
хотела сыграть на «Ролан Гаррос», так что это было мое решение.

Я не жалею об этом, потому что я получила возможность испытать себя на «Большом шлеме». Мне не хочется никогда их пропускать. Думаю, во втором сете я сыграла так хорошо, как только могла, – сказала британка на пресс-конференции.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoЭмма Радукану
logoСолана Сьерра
logoРолан Гаррос
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Ну может стоило в Рабат заявиться, а не вылетать в первом круге 500-ки
Да заканчивай уже с теннсо
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем