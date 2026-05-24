Андреева о собаке: у нас похожий характер – мы любим доставать людей.

Мирра Андреева рассказала о своей собаке Рэсси. Напомним, в ноябре прошлого года россиянка завела бернедудля.

– Чему вас научило время, когда у вас есть собака?

– Это всегда столько радости, столько позитива каждый раз. Я уйду в туалет на пять минут – возвращаюсь, а там радости, как будто мы не виделись целый год. Она, конечно, щеночек, еще и девчонка.

Мне кажется, у нас похожий характер – мы любим доставать людей. Она не отстанет, пока ты с ней не поиграешь, внимания ей не уделишь. Я на самом деле такая же. Поэтому, мне кажется, мы и похожи по характеру. Так что такой член семьи, друг – это всегда была наша мечта. И моя, и Эрики (сестры – Спортс’‘). Очень рада, что сейчас эта мечта исполнилась, ощущения очень крутые, – передает слова россиянки корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.