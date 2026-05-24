Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»

Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на ТБШ.

Новак Джокович начал выступление на «Ролан Гаррос »-2026. Для 39-летнего серба это уже 82-е участие в основной сетке турнира «Большого шлема».

Джокович стал единоличным рекордсменом по этому показателю, обойдя Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса , у которых было по 81 выступлению в основных сетках «Шлемов».