  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
0

Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»

Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на ТБШ.

Новак Джокович начал выступление на «Ролан Гаррос»-2026. Для 39-летнего серба это уже 82-е участие в основной сетке турнира «Большого шлема».

Джокович стал единоличным рекордсменом по этому показателю, обойдя Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса, у которых было по 81 выступлению в основных сетках «Шлемов».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoРолан Гаррос
logoРоджер Федерер
logoНовак Джокович
logoФелисиано Лопес
рекорды
logoATP

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Отдайте мне 25й шлем и я уйду с миром 😄
РГ26 - 82е участие Джоковича в ТБШ, рекорд, (Федерер, Лопес- 81 участие).
Кроме этого, Ноле не был на US17, АО22, US22. Не состоялся УИ20.
Потенциально могло быть 86 ТБШ.
То есть 22 сезона, для 39 летнего Джокера!
ОтветКагов
РГ26 - 82е участие Джоковича в ТБШ, рекорд, (Федерер, Лопес- 81 участие). Кроме этого, Ноле не был на US17, АО22, US22. Не состоялся УИ20. Потенциально могло быть 86 ТБШ. То есть 22 сезона, для 39 летнего Джокера!
Потенциально минимум 25 ТБШ для Величайшего,а гипотетически 26-27 .
"Толи ещё будет ой ё ёй..."(С)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем