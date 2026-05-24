Джокович побил рекорд Федерера и Лопеса по количеству выступлений на «Больших шлемах»
Новак Джокович начал выступление на «Ролан Гаррос»-2026. Для 39-летнего серба это уже 82-е участие в основной сетке турнира «Большого шлема».
Джокович стал единоличным рекордсменом по этому показателю, обойдя Роджера Федерера и Фелисиано Лопеса, у которых было по 81 выступлению в основных сетках «Шлемов».
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
Кроме этого, Ноле не был на US17, АО22, US22. Не состоялся УИ20.
Потенциально могло быть 86 ТБШ.
То есть 22 сезона, для 39 летнего Джокера!