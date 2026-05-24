Андреева о том, что не сыграет пару на «Ролан Гаррос»: «Немного расстроилась решению. Но так будет больше энергии для одиночки»

Андреева прокомментировала решение не играть пару на «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева рассказала, как на ее расписание повлияло решение не играть пару на «Ролан Гаррос» в этом году.

Россиянка вышла во второй круг в одиночке, победив Фиону Ферро (6:3, 6:3).

«Я-то очень люблю играть пару. Когда мы поговорили и решили попробовать не играть в паре на «Шлемах», немного расстроилась. Для меня это как выйти с подругой повеселиться – например, с Дианой [Шнайдер]. Поговорить, посмеяться, что угодно поделать на корте.

Плюсы, конечно, есть: сейчас, например, у меня будет два дня без матчей до среды. Просто буду по полтора часа тренироваться и сразу ехать в отель, чтобы долго здесь не находиться. Но если получится потом дальше в турнирах проходить – в четвертый круг, четвертьфинал, полуфинал, – будет больше энергии, чтобы фокусировать на одиночке. А не играть один день одиночку, другой пару – все равно энергию так тратишь.

Так что пока мы попробуем так. Если вдруг я буду в одиночке проигрывать раньше, мы, может быть, и вернемся к паре. Но надеюсь, что такого не будет», – передает слова россиянки корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

В прошлом году Андреева и Диана Шнайдер вместе дошли до полуфинала парного «Ролан Гаррос ».