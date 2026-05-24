19-летняя Мирра Андреева: «Мне бы хотелось оставаться ребеночком»

19-летняя Андреева: мне бы хотелось оставаться ребеночком.

Мирра Андреева ответила на вопросы на пресс-конференции после выхода во второй круг «Ролан Гаррос ». 19-летня россиянка обыграла Фиону Ферро – 6:3, 6:3.

– Вы в предыдущем матче, с Коко Гауфф в Риме, выглядели как уже новая Мирра Андреева с точки зрения эмоций. Вы говорили, что вам не очень нравится взрослеть, но в этом смысле, похоже, как раз помогает?

– Да, не очень мне нравится взрослеть, весь этот процесс. Мне бы хотелось оставаться ребеночком, подростком. Согласна, что в какой-то мере это помогает на корте справляться с эмоциями. Чувствую, замечаю: когда играю, я спокойнее отношусь ко всему, что происходит.

Неважно, с кем играю, какой сейчас сет. Но на тренировках все равно бывают такие скачки, но справляюсь с ними быстрее и лучше понимаю, когда они приходят, когда они близко к тому, чтобы уйти. В этом, возможно, и есть плюс того, что я становлюсь старше.

– Вы уже говорили, что грунт в плане эстетики жесток к игрокам: потом все приходится смывать и так далее. Но сейчас вы сыграли в милом, нежном розовом платье. Получается, красота победила?

– Я на самом деле уже даже смирилась с этим. Например, в Австрии, на первом турнире сезона, грунт был немного искусственный, он так не прилипал.

А вот турниры дальше – нужно было постоянно одежду чистить, стирать. Постоянно ноги грязные, грунт и за ушами, и в волосах, и где только ни находила. В этом плане немного некомфортно, но результаты на грунте хорошие, так что жаловаться много не буду, – приводит слова Андреевой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.