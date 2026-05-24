Фриц проиграл 148-й ракетке мира в первом круге «Ролан Гаррос»

Девятая ракетка мира Тэйлор Фриц не смог выйти во второй круг «Ролан Гаррос». Американец уступил 148-й ракетке мира Нишешу Басаваредди – 6:7(5), 6:7(5), 7:6(9), 1:6. В третьем сете он ушел с матчбола на тай-брейке.

Фриц провел и проиграл второй матч после того, как брал почти двухмесячный перерыв из-за тендинита колена.

В прошлом году американец также проиграл в первом круге.

Басаваредди вышел во второй круг «Большого шлема» второй раз в карьере и сезоне, впервые – на «Ролан Гаррос». Теперь он сыграет с Александром Шевченко или Алексом Микельсеном.