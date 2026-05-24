Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном
Опубликовали расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос», 25 мая.
На Корте Филиппа Шатрие начнут играть в 13:00 по московскому времени, на остальных кортах – в 12:00.
План на Корте Филиппа Шатрие следующий:
Ига Швентек (3) – Эмерсон Джонс (WC);
Елена Рыбакина (2) – Вероника Эрьявец;
Юго Эмбер (32) – Адриан Маннарино;
Гаэль Монфис (WC) – Юго Гастон (WC) (не ранее 21:15).
На Корте Сюзан Ленглен сыграют в таком порядке:
Артур Риндеркнеш (22) – Юрий Родионов (Q);
Элина Свитолина (7) – Анна Бондар;
Аманда Анисимова (6) – Сара Ракотоманга (WC);
Бен Шелтон (5) – Даниэль Мерида.
Андрей Рублев (11) встретится с Игнасио Бусе на корте №7, встреча запланирована третьим запуском. Диана Шнайдер (25) и Рената Сарасуа сыграют последними на корте №6.
Матч Стэна Вавринки и Йеспера де Йонга пройдет на Корте Симон Матье вторым запуском, после них сыграют Роман Сафиуллин (Q) и Каспер Рууд (15), а затем – Анастасия Захарова и Каролина Мухова (10).
Людмила Самсонова (20) и Жиль Тайкманн выйдут первыми на корт №4, Екатерина Александрова (14) и Камила Осорио – последними на корт №8.
Полное расписание здесь.
Комментарии