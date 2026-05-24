Ролан Гаррос. Расписание 25 мая. Рублев сыграет на корте №7, Сафиуллин и Вавринка – на Корте Симон Матье, Рыбакина и Швентек – на центральном

Рублев, Сафиуллин и Рыбакина сыграют во второй игровой день «Ролан Гаррос».

Опубликовали расписание второго игрового дня «Ролан Гаррос », 25 мая.

На Корте Филиппа Шатрие начнут играть в 13:00 по московскому времени, на остальных кортах – в 12:00.

План на Корте Филиппа Шатрие следующий:

На Корте Сюзан Ленглен сыграют в таком порядке:

Артур Риндеркнеш (22) – Юрий Родионов (Q);

Элина Свитолина (7) – Анна Бондар;

Аманда Анисимова (6) – Сара Ракотоманга (WC);

Бен Шелтон (5) – Даниэль Мерида.

Андрей Рублев (11) встретится с Игнасио Бусе на корте №7, встреча запланирована третьим запуском. Диана Шнайдер (25) и Рената Сарасуа сыграют последними на корте №6.

Матч Стэна Вавринки и Йеспера де Йонга пройдет на Корте Симон Матье вторым запуском, после них сыграют Роман Сафиуллин (Q) и Каспер Рууд (15), а затем – Анастасия Захарова и Каролина Мухова (10).

Людмила Самсонова (20) и Жиль Тайкманн выйдут первыми на корт №4, Екатерина Александрова (14) и Камила Осорио – последними на корт №8.

