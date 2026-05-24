Радукану проиграла с баранкой 68-й ракетке мира Сьерре на старте «Ролан Гаррос»

Эмма Радукану выбыла в первом круге «Ролан Гаррос». Чемпионка US Open-2021 проиграла 68-й ракетке мира Солане Сьерре – 0:6, 6:7(4). Во втором сете она отыгралась со счета 1:4, а затем ушла со счета 5:6.

Британка второй раз отдала сет с баранкой на «Большом шлеме» – на Australian Open-2025 она уступила Иге Швентек со счетом 1:6, 0:6. Радукану также впервые с US Open-2024 проиграла на старте турнира этой категории.

Радукану продлила серию поражений до трех матчей. В целом она проиграла 6 из 7 последних встреч.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс''
Напомню, какие-то клоуны минусовали мой коммент под новостью о том, где Эмка недоумевала, почему из-за бойкота она должна общаться с прессой только 15 минут. Я там написал, что неплохо бы подольше задерживаться на турнирах, чтобы начать уставать от долгих прессух после матча и вообще, а не ограничиваться одним-двумя кругами ))
Вот и пруфы подъехали. Наверняка крайним окажется 100500-ый тренер. А вся их проблема в том, что они не могут сказать этой дурочке, что ее потолок это "челленджеры", а тот ЮСО был главным туриком в ее карьере, главным и незаслуженным.
Не уим, а юсопен. Чего вы ее хороните, она порой показывает очень приличный теннис. Возможно сейчас психологические проблемы, отсутствие мотивации. Или еще что.
Похоже , Радукану надо взять пару уроков у Курниковой. Пора завязывать с тасовкой тренеров и подыскивать приличного бойфренда, пока есть спрос у британцев.
Так Эмма не первая такая, Кенин тоже сегодня проиграла, например, так что, увы, и палка на ковре стреляет раз в год)))
