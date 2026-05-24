Радукану проиграла с баранкой 68-й ракетке мира Сьерре на старте «Ролан Гаррос»

Эмма Радукану выбыла в первом круге «Ролан Гаррос ». Чемпионка US Open-2021 проиграла 68-й ракетке мира Солане Сьерре – 0:6, 6:7(4). Во втором сете она отыгралась со счета 1:4, а затем ушла со счета 5:6.

Британка второй раз отдала сет с баранкой на «Большом шлеме» – на Australian Open-2025 она уступила Иге Швентек со счетом 1:6, 0:6. Радукану также впервые с US Open-2024 проиграла на старте турнира этой категории.

Радукану продлила серию поражений до трех матчей. В целом она проиграла 6 из 7 последних встреч.