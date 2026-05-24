  Карен Хачанов: «Даже если 90% болельщиков не за меня – ничего страшного, зато трибуны ликуют»
Карен Хачанов: «Даже если 90% болельщиков не за меня – ничего страшного, зато трибуны ликуют»

Карен Хачанов рассказал, каково было играть против француза на «Ролан Гаррос». В первом круге россиянин обыграл Артура Жеа – 6:3, 7:6(3), 6:0.

– Мы приехали из Гамбурга, где было +14, +15, дожди, и первые дни было тяжело адаптироваться к такой жаре, дышать, восстанавливаться после длительных розыгрышей. Физически надо быть готовым, чтобы энергия была. Сегодня было непросто.

– Каково играть, когда почти все болеют против тебя?

– По ходу карьеры я очень много раз играл против спортсменов, в чьей стране мы играли. Я играл против итальянцев в Италии, против канадца – в Канаде, американца – в Америке, в Испании – против Испанца, во Франции – против француза (смеется). Мне кажется, из всех стран.

– Как с этим справляться?

– Ну ты ничего не сделаешь. 

– Ты себя заводишь: вот, надо всем доказать?

– Мне никому ничего доказывать не надо. Я понимаю, что энергетика будет – я люблю играть, когда стадион полный, когда есть атмосфера. Даже если 80%, 90% не за меня – ничего страшного, зато трибуны ликуют, есть хлопки.

– Тебе это энергию приносит?

– Приносит. Понятное дело, когда двойная или какая-то ошибка, не очень приятно, что против тебя орут. Но если в начале, до матча, ты себе говоришь [об этом], ты готов, че сделать? Ты выходишь и стараешься быть сфокусированным, – рассказал Хачанов в интервью First&Red.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: телеграм-канал First&Red

