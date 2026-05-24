Андреева после выхода во 2-й круг «Ролан Гаррос»: «Было очень жарко, неожиданно для Парижа. Но я была хорошо к такому готова»

Андеева прокомментировала выход во второй круг «Ролан Гаррос».

Мирра Андреева поделилась эмоциями после выхода во второй круг «Ролан Гаррос». Россиянка обыграла француженку и 181-ю ракетку мира Фиону Ферро на центральном корте – 6:3, 6:3.

«Трудно начинать турнир с такого матча. Рада тому, как сыграла и что прошла первый раунд.

Перед матчем у меня немного скакало настроение: я то хотела побыть одна, то нет. В этом смысле Кончита меня хорошо понимает. Например, может определить, что я нервничаю, до того, как я сама это понимаю.

Было очень жарко, неожиданно для Парижа. Но мне было нормально, я была хорошо к такому готова, меня это на корте несильно беспокоило.

Рада, что меня поставили именно на Корт Филиппа Шатрие. До матча думала, что не хотелось бы, чтобы стадион был целиком заполнен, тогда было бы потяжелее» – цитирует слова россиянки корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Дальше Андреева сыграет с Эмильяной Аранго или Мариной Бассольс-Риберой.