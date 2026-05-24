Андреева после победы над Ферро: «Когда увидела, что играю на Шатрие, подумала: «Ого, какое прекрасное начало турнира»

Восьмая ракетка мира Мирра Андреева оценила победу над Фионой Ферро в первом круге «Ролан Гаррос » (6:3, 6:3).

– Когда увидела расписание и поняла, что буду играть в воскресенье на Корте Филиппа Шатрие, я подумала: «Ого, какое прекрасное начало турнира». А увидев в первом круге Фиону, сразу поняла, что меня ждет очень серьезная соперница.

Мы много тренировались вместе несколько лет назад, а последний официальный матч провели три года назад – тогда я выиграла в трех сетах в очень упорной борьбе.

Знала, что трибуны будут активно ее поддерживать. Сегодня Фиона сыграла отлично, а я просто очень рада своей победе.

– Чувствуете ли вы себя иначе, возвращаясь на «Ролан Гаррос» после успешных выступлений здесь в последние годы по сравнению с тем временем, когда вы были младше?

– Конечно, каждый раз возвращаться в Париж – это очень особенное чувство. Я помню, что провела здесь три хороших турнира подряд… Поэтому приезд сюда всегда вызывает по-настоящему теплые эмоции.

Каждый раз я стараюсь улучшить результат по сравнению с предыдущим годом. Посмотрим, посчастливится ли мне сделать это в этом сезоне, – сказала Андреева в интервью на корте.