Зверев о победе над Бонзи: «Нужно продолжать прибавлять, но стартом я очень доволен»

Александр Зверев прокомментировал победу над Бенжаменом Бонзи в первом круге «Ролан Гаррос » – 6:3, 6:4, 6:2.

«Очень хороший старт турнира. Всегда приятно начинать с победы в трех сетах, особенно против Бонзи, который, как мне кажется, способен доставить много проблем топам.

В целом это было хорошее выступление, от которого можно оттолкнуться. Мне нужно продолжать прибавлять, но стартом я очень доволен.

В пятисетовом формате на турнирах «Большого шлема» всегда бывают взлеты и падения, особенно на старте турнира.

Нужно постоянно сохранять концентрацию и возвращаться к своей игре, показывать свой лучший теннис.

С ментальной точки зрения сегодня все было очень хорошо. С нетерпением жду следующих дней».

О смене ракетки после второго сета

«Я снизил натяжение. У меня вообще странные отношения с ракетками и струнами. Иногда я слишком многое чувствую, и это не всегда хорошо. В первых двух сетах мне казалось, что струны натянуты слишком сильно, поэтому перед третьим сетом я поменял ракетку – и это был мой лучший сет.

Так что иногда я бываю странным. Возможно, вы поймете, а возможно и нет, но иногда мне кажется, что при слишком сильном натяжении у меня меньше контроля.

Поэтому я немного ослабил натяжение и почувствовал, что могу свободнее замахиваться».

О том, в чем хочет прибавить по ходу турнира

«Бонзи – отличный игрок, но я понимаю, что чем дальше по сетке, тем сильнее будут соперники. Мне кажется, что в первом круге никто не показывает свой лучший теннис.

Если кто-то это делает – браво, надеюсь, он сможет продолжать в том же духе. Но иногда даже полезно начать чуть медленнее.

Важно чувствовать, что тебе еще есть что улучшать – именно такое у меня сейчас ощущение. Надеюсь, мне удастся это сделать», – сказал Зверев в интервью после матча.