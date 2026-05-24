  Чина – первый теннисист, родившийся в 2007 году или позже, который выиграл матч на «Большом шлеме»
Чина – первый теннисист, рожденный в 2007-м и выигравший матч на «Большом шлеме».

Чина – первый теннисист, рожденный в 2007-м и выигравший матч на «Большом шлеме».

238-я ракетка мира Федерико Чина вышел во второй круг «Ролан Гаррос», победив Рейлли Опелку – 3:6, 6:4, 6:2, 6:7(8), 6:4.

Итальянец впервые смог пройти квалификацию «Большого шлема» и провел дебютный матч в основной сетке. Он стал первым игроком, рожденным не раньше 2007 года, который одержал победу в матче на турнире этой категории.

Во втором круге Чина встретится со Стэном Вавринкой или Йеспером де Йонгом.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @OptaAce
