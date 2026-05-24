Новак Джокович: «Я не знаю никого, кому бы не нравился Монфис»

Новак Джокович высказался о том, что Гаэль Монфис проведет последний «Ролан Гаррос» в карьере.

На этой неделе на Корте Филиппа Шатрие прошла церемония в честь Монфиса.

«Гаэль – мой друг и человек, которым я восхищаюсь. Мы росли вместе и знаем друг друга с 13 лет.

Он заслуживает всех этих оваций – не только как теннисист, но и как человек. Он затронул сердца очень многих людей и пользуется огромным уважением среди игроков как мужского, так и женского тура.

Я не знаю никого, кому бы не нравился Гаэль. Это один из моих любимых людей и один из самых любимых игроков, за которыми приятно наблюдать. И я с нетерпением жду возможности увидеть его на его последнем «Ролан Гаррос», – сказал Джокович.

