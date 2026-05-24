  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • WTA изучает выход Соболенко с сумкой Gucci на турнире в Риме – белоруска могла нарушить маркетинговые правила (Sportico)
0

WTA изучает выход Соболенко с сумкой Gucci на турнире в Риме – белоруска могла нарушить маркетинговые правила (Sportico)

WTA изучает выход Соболенко с сумкой Gucci на турнире в Риме (Sportico).

WTA изучает выход первой ракетки мира Арина Соболенко на корт на тысячника в Риме с сумкой Gucci. Об этом сообщает Sportico.

Издание также сообщает, что, по словам агентства белоруски Evolve, у теннисистки было «письменное разрешение от WTA» на использование этой сумки на турнире. Соболенко – амбассадор Gucci.

В WTA отказались от комментариев, но в ответ на вопросы о правилах тура сказали: «Игрокам разрешается носить сумки для теннисного инвентаря со стандартной маркировкой производителя и ограниченным коммерческим брендингом. Правила не допускают использование брендовых сумок, которые не считаются теннисным инвентарем».

Напмомним, в 2023-м еще один амбассадор Gucci Янник Синнер вышел на корт «Уимблдона» с их сумкой. Сообщается, что тогда у теннисиста были разрешения от ITF, ATP и самого турнира. Но в 2024-м «Большие шлемы» изменили правила, уточнив, что игроки могут иметь при себе брендовую экипировку только тех производителей, «значительная» часть доходов которых идет от продажи спортивного снаряжения. В правилах также оговаривается, что организаторы турниров «Большого шлема» сохраняют за собой право определять, какие вещи будут подходить под это правило.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Sportico
logoАрина Соболенко
logoЯнник Синнер
ITF
logoУимблдон
logoATP
logoОткрытый чемпионат Италии
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Полезным делом люди заняты...))
Лучше быв ее проверила полиция моды
Синнер до сих пор с такой же сумкой выходит)
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем