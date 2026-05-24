WTA изучает выход Соболенко с сумкой Gucci на турнире в Риме – белоруска могла нарушить маркетинговые правила (Sportico)

WTA изучает выход первой ракетки мира Арина Соболенко на корт на тысячника в Риме с сумкой Gucci. Об этом сообщает Sportico.

Издание также сообщает, что, по словам агентства белоруски Evolve, у теннисистки было «письменное разрешение от WTA» на использование этой сумки на турнире. Соболенко – амбассадор Gucci.

В WTA отказались от комментариев, но в ответ на вопросы о правилах тура сказали: «Игрокам разрешается носить сумки для теннисного инвентаря со стандартной маркировкой производителя и ограниченным коммерческим брендингом. Правила не допускают использование брендовых сумок, которые не считаются теннисным инвентарем».

Напмомним, в 2023-м еще один амбассадор Gucci Янник Синнер вышел на корт «Уимблдона» с их сумкой. Сообщается, что тогда у теннисиста были разрешения от ITF , ATP и самого турнира. Но в 2024-м «Большие шлемы» изменили правила, уточнив, что игроки могут иметь при себе брендовую экипировку только тех производителей, «значительная» часть доходов которых идет от продажи спортивного снаряжения. В правилах также оговаривается, что организаторы турниров «Большого шлема» сохраняют за собой право определять, какие вещи будут подходить под это правило.