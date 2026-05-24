Андреева вышла во 2-й круг на седьмом «Большом шлеме» подряд
Мирра Андреева победила 181-ю ракетку мира Фиону Ферро в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3.
Россиянка на седьмом «Большом шлеме» подряд вышла во второй круг. Ее единственное поражение на старте турнира этой категории было на «Уимблдоне»-2024.
В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос».
Дальше она встретится с Эмильяной Аранго или Мариной Бассольс-Риберой.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
