Андреева вышла во 2-й круг на седьмом «Большом шлеме» подряд

Мирра Андреева победила 181-ю ракетку мира Фиону Ферро в первом круге «Ролан Гаррос» – 6:3, 6:3.

Россиянка на седьмом «Большом шлеме» подряд вышла во второй круг. Ее единственное поражение на старте турнира этой категории было на «Уимблдоне»-2024.

В прошлом году Андреева дошла до четвертьфинала «Ролан Гаррос».

Дальше она встретится с Эмильяной Аранго или Мариной Бассольс-Риберой.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Молодец Мирра!
Удачи в дальнейшем!
Мирра, вперёд!
Народ, кто матч полностью смотрел? Я посмотрел начало, плюнул на этот косячный ВК и переключил на Еврик с Баптистами. Пока кажется не очень вроде, кому как? Жара, ветер на Шатрие и все тот же "е***ий теннис", нет?)
ОтветRygeek
Я смотрел с половины первого сета, как домой зашёл. Ну, это первый матч, какого-то высокого качества игры я не ждал, главное победа с минимумом затраченных сил, особенно учитывая что это грунт. Жара да, но уже было далеко за полдень, поэтому было хоть и жарко, но солнце все же не пекло так, когда Саша играл.
Ответz0rg
На основной ветке уже всепропалище началось от некоторых, гляжу.)
Андреева играла так себе, но для такого матча это никакого значения не имеет. Преимущество в классе большое, вопрос о победителе не стоит -- трудно сохранить концентрацию.
