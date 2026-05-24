Чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 Крейчикова выбыла в 1-м круге, упустив два матчбола
Чемпионка «Ролан Гаррос»-2021 Барбора Крейчикова проиграла на старте турнира Хейли Баптист. Встреча завершилась со счетом 7:6(7), 6:7(6), 2:6, во втором сете на тай-брейке чешка упустила два матчбола.
После титула Крейчикова только один раз смогла пройти на «Ролан Гаррос» дальше первого круга, ее баланс побед и поражений с тех пор – 1:5.
24-летняя Баптист третий год подряд начинает этот турнир с победы. В прошлом году она дошла до четвертого круга.
Во втором круге американка встретится с Сиюй Ван.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
