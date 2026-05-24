  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Пока больше разговоров, чем реальных действий». Хачанов – о бойкоте на «Ролан Гаррос»
0

«Пока больше разговоров, чем реальных действий». Хачанов – о бойкоте на «Ролан Гаррос»

Хачанов о бойкоте на РГ: пока больше разговоров, чем реальных действий.

15-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о протесте игроков на «Ролан Гаррос».

Ранее The Guardian сообщила, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос»: будут уходить с пресс-конференций через 15 минут в знак протеста против того, что в призовой пул идет лишь 15% доходов турнира, а также откажутся от интервью с TNT Sports и Eurosport.

– Мы всех спрашиваем про возможный бойкот. Как ты к этому относишься?

– Меня уже раз пять об этом спрашивали. Если честно, я особого бойкота пока не вижу. Больше разговоров, чем реальных действий.

Никто, насколько я понимаю, не выступает против прессы. Это скорее способ выразить свою позицию и показать, что у игроков есть свое мнение. Но пока все ограничивается разговорами – никакого бойкота нет.

– Мы читали только инсайды – что была какая-то встреча, что-то пообещали. Насколько вы в курсе происходящего?

– Нет, я не в курсе. Я не знаю, кто конкретно с кем встречался. Наверное, кто-то из ребят мне потом расскажет. Я лично ни с кем на эту тему в последние дни не общался, поэтому никакой конкретной информации у меня нет, – передает слова Хачанова корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

«Мы что, рабы?» Теннисисты украли заголовки бойкотом перед «Ролан Гаррос» – бессмыслица или нет?

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’’
logoКарен Хачанов
logoATP
logoРолан Гаррос
призовые
logoденьги

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
«Возможно, так мы сможем прийти к какому-то диалогу». Медведев – о причинах забастовки на «Ролан Гаррос»
22 мая, 15:02
Фриц о «Ролан Гаррос»: «Мы приносим доход, а процент призовых снижается. Это совершенно неправильно»
18 мая, 19:39
Хачанов о недовольстве призовыми на турнирах «Большого шлема»: «Это вопрос справедливости»
11 мая, 09:57
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем