«Пока больше разговоров, чем реальных действий». Хачанов – о бойкоте на «Ролан Гаррос»

Хачанов о бойкоте на РГ: пока больше разговоров, чем реальных действий.

15-я ракетка мира Карен Хачанов высказался о протесте игроков на «Ролан Гаррос ».

Ранее The Guardian сообщила, что теннисисты устроят итальянскую забастовку на «Ролан Гаррос»: будут уходить с пресс-конференций через 15 минут в знак протеста против того, что в призовой пул идет лишь 15% доходов турнира, а также откажутся от интервью с TNT Sports и Eurosport.

– Мы всех спрашиваем про возможный бойкот. Как ты к этому относишься?

– Меня уже раз пять об этом спрашивали. Если честно, я особого бойкота пока не вижу. Больше разговоров, чем реальных действий.

Никто, насколько я понимаю, не выступает против прессы. Это скорее способ выразить свою позицию и показать, что у игроков есть свое мнение. Но пока все ограничивается разговорами – никакого бойкота нет.

– Мы читали только инсайды – что была какая-то встреча, что-то пообещали. Насколько вы в курсе происходящего?

– Нет, я не в курсе. Я не знаю, кто конкретно с кем встречался. Наверное, кто-то из ребят мне потом расскажет. Я лично ни с кем на эту тему в последние дни не общался, поэтому никакой конкретной информации у меня нет, – передает слова Хачанова корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

«Мы что, рабы?» Теннисисты украли заголовки бойкотом перед «Ролан Гаррос» – бессмыслица или нет?