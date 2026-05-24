Марта Костюк: «Я люблю подавать с руки, когда появляется много пространства»

Костюк: я люблю подавать с руки, когда появляется много пространства.

Марта Костюк прокомментировала подачу с руки после того, как исполнила ее в матче с Оксаной Селехметьевой на «Ролан Гаррос » (6:2, 6:3).

– Во втором сете вы подали с руки. Почему вы выбрали этот удар? И что вы вообще думаете о такой подаче?

– Иногда я смотрю на Сандру [Заневску, тренера], и она показывает мне, что стоит подать с руки, потому что сейчас подходящий момент. Я была согласна с тем, что здесь было хорошее время для нее. Подумала: если я могу это сделать, почему нет?

Я все еще тренируюсь. Иногда я хочу, чтобы она была очень короткой или вышел эйс. Этого нелегко добиться. Я люблю так делать, когда появляется много пространства. Это всегда удивляет соперниц, – поделилась украинка на пресс-конференции.