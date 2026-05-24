Блинкова – в ответ на вопрос о возможности смены гражданства: «Предпочитаю не комментировать»
Блинкова отказалась от комментариев на тему смены гражданства.
103-я ракетка мира Анна Блинкова отказалась отвечать на вопрос о возможности смены гражданства.
– В женском теннисе тенденция со сменой гражданства, сейчас Оксана Селехметьева стала представлять Испанию. И это в основном касается тех, кто стоят за топ-30. У вас были такие мысли, варианты, предложения?
– Это вопрос конфиденциальный. Я предпочитаю не комментировать, – цитирует россиянку корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии