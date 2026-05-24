Блинкова о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Уровень был очень плохой, хотя подготовилась как обычно, никакого особого стресса не было»

Блинкова отреагировала на поражение на страте «Ролан Гаррос».

Анна Блинкова прокомментировала поражение в первом круге «Ролан Гаррос ». Россиянка уступила Юлии Стародубцевой – 3:6, 1:6.

– Уровень был очень плохой, ощущения очень плохие. Подготовилась как обычно, никакого особого стресса не было, хороший настрой был. Но качество игры – очень плохое, очень много ошибок.

Такие поражения очень болезненные, особенно на «Больших шлемах». После таких матчей я постоянно говорю себе, что люблю теннис, что теннис – это моя жизнь. К счастью, шансов и возможностей будет еще много.

– Вы проигрывали 0:5 в первом сете, но потом выиграли три гейма подряд. Был шанс на камбэк?

– Я на самом деле всегда верю, у меня получалось возвращаться в матчи, выигрывать после поражения в первом сете. Старалась искать решения.

Было очень много ровных геймов, я говорила себе: да, 0:5, но мог бы счет совершенно другой, что сет не потерян. При 3:5 был гейм, когда много раз «ровно» – к сожалению, я его проиграла. Не могу сказать, что при 0:5 решила слить сет, – передает слова Блинковой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.