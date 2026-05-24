  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Блинкова о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Уровень был очень плохой, хотя подготовилась как обычно, никакого особого стресса не было»
0

Блинкова о поражении на старте «Ролан Гаррос»: «Уровень был очень плохой, хотя подготовилась как обычно, никакого особого стресса не было»

Блинкова отреагировала на поражение на страте «Ролан Гаррос».

Анна Блинкова прокомментировала поражение в первом круге «Ролан Гаррос». Россиянка уступила Юлии Стародубцевой – 3:6, 1:6.

– Уровень был очень плохой, ощущения очень плохие. Подготовилась как обычно, никакого особого стресса не было, хороший настрой был. Но качество игры – очень плохое, очень много ошибок.

Такие поражения очень болезненные, особенно на «Больших шлемах». После таких матчей я постоянно говорю себе, что люблю теннис, что теннис – это моя жизнь. К счастью, шансов и возможностей будет еще много.

– Вы проигрывали 0:5 в первом сете, но потом выиграли три гейма подряд. Был шанс на камбэк?

– Я на самом деле всегда верю, у меня получалось возвращаться в матчи, выигрывать после поражения в первом сете. Старалась искать решения.

Было очень много ровных геймов, я говорила себе: да, 0:5, но мог бы счет совершенно другой, что сет не потерян. При 3:5 был гейм, когда много раз «ровно» – к сожалению, я его проиграла. Не могу сказать, что при 0:5 решила слить сет, – передает слова Блинковой корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
logoРолан Гаррос
logoАнна Блинкова
logoЮлия Стародубцева
logoWTA

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Синнер о Монфисе: «Когда я только пришел в тур, я запомнил, каким скромным он был. В нем чувствовалось что-то особое»
вчера, 21:21
Соболенко о том, что выступает за увеличение призовых, играя в бриллиантах: «Я борюсь ради игроков с низким рейтингом»
вчера, 20:54
Синнер выиграл 30-й матч подряд
вчера, 20:40
Ролан Гаррос. Синнер, Оже-Альяссим, Тьен, Циципас вышли во 2-й круг, Медведев, Бублик выбыли
вчера, 20:35
Пегула впервые с 2020-го не смогла выйти во 2-й круг «Ролан Гаррос» – она проиграла 83-й ракетке мира
вчера, 20:22
Ролан Гаррос. Калинская, Корнеева, Соболенко, Гауфф, Осака, Мбоко вышли во 2-й круг, Пегула, Приданкина выбыли
вчера, 20:21
Анна Калинская: «Пару недель я была без собаки, страдала. Она моя дочь»
вчера, 20:20Фото
Блокс о том, что снялся с «Ролан Гаррос»: «Во время тренировки я услышал хруст в голеностопе, когда подвернул ногу благодаря «очень необходимому» брезенту»
вчера, 20:02
Осака о платье в пайетках: «Немного испугалась, что судья выгонит меня с корта»
вчера, 19:15
Калинская после победы в 1-м круге РГ: «У меня нет больших ожиданий, потому что не смогла из-за травмы подготовиться к турниру так, как хотела»
вчера, 18:24
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон – в ответ на низкую оценку сборной США по футболу от австрийского журналиста: «Ну ты серьезно, чувак?»
23 мая, 21:03
Хачанов о финале Кубка России по футболу: «Буду поддерживать Эдика Сперцяна»
16 мая, 10:31
Алькарас и Руне играли вместе еще в 13 лет – в парном разряде на турнире во Франции!
14 мая, 16:54ВидеоСпортс"
Мыскина представила капсульную коллекцию с брендом одежды RAQUETA Sport
7 мая, 20:08Фото
Дата жеребьевки «Ролан Гаррос»-2026
4 мая, 15:06
«Ролан Гаррос»-2026: даты проведения теннисного турнира
4 мая, 14:02
Хачанов посетил матч между «Атлетико» и «Арсеналом»
30 апреля, 06:24Фото
Даниил Медведев: «Очень уважаю Сафонова. Хочу, чтобы у него все получилось в матче с «Баварией»
26 апреля, 19:43
Синнер о встрече с Беллингемом и Куртуа: «Они очень скромные люди, хотя уже много лет находятся на топ-уровне»
25 апреля, 08:59
Беллингем пришел на матч Ходара на «Мастерсе» в Мадриде
22 апреля, 20:02Фото
Рекомендуем