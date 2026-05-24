«Я такого еще не видел». Хачанов – о туалетной паузе Жеа на «Ролан Гаррос»

Карен Хачанов высказался о туалетной паузе Артура Жеа в первом круге «Ролан Гаррос » (6:3, 7:6(3), 6:0).

В первом сете при счете 1:4 A:40 француз захотел взять туалетный перерыв и сказал супервайзеру: «Вы говорите по-французски? У меня диарея, мне нужно в туалет, я не могу двигаться. Я сейчас обосрусь прямо на корте».

После этого Жеа убежал с корта на несколько минут, а затем вернулся и доиграл гейм.

– Наверное, стартовать против француза всегда нелегко. Тебе удалось выиграть в трех сетах – сразу ли поймал волну?

– Если честно, начал я очень хорошо, уверенно – повел 4:0 в первом сете. Потом он меня немного смутил своими действиями. Я такого еще не видел: посреди гейма остановить игру и куда-то убежать в туалет. Я так и не понял, что произошло – вроде по медицинским показаниям. Это, конечно, тоже немного сбило.

Потом был очень опасный гейм при 4:2 и 0:40. В этом и заключается теннис. С одной стороны, я мог выигрывать сет 6:1, а в итоге выиграл в борьбе 6:3. Но именно тот гейм был ключевым – важно было не отдать преимущество.

Во втором сете уже наоборот: проигрывал 3:5, но сумел вернуться, сделать брейк, когда он подавал на сет, а потом хорошо сыграл тай-брейк. В целом я доволен и игрой, и борьбой.

Конечно, всегда есть моменты, которые можно улучшить, но если брать матч целиком – я отработал, отборолся, [хорошо] сыграл в важные моменты. Тай-брейк тоже отыграл хорошо. Мне кажется, второй сет вообще стал ключевым – и физически, и психологически. В такую жару отыгрываться с 0:2 по сетам всегда тяжело, это давит.

А в начале третьего сета после паузы я почувствовал прилив энергии, сразу захватил инициативу – и дальше уже контролировал матч.

– Тот эпизод в первом сете – как вообще это должно работать по правилам? Насколько было понятно, что происходит? Было видно, что вас ситуация смутила.

– Было непонятно. Обычно, если у тебя травма или что-то экстренное, ты можешь вызвать физио в любой момент. Но тут ситуация была странная – не нога, не рука, ничего такого.

Скорее всего, это было связано с нервами и животом – просто срочно приспичило в туалет.

Но я знаю, что на турнирах ATP у него просто шло бы время: 25 секунд, вторая подача, штраф на очко, гейм. Так всегда было. Тут все решили иначе.

– Там целый консилиум собрался – четыре человека вышли.

– Да, и я так понял, он попросил по-французски оформить это как медицинский случай. А если врач подтверждает, то время на туалет не засчитывается. Что я мог сделать? Я особо не дискутировал – проигрышная ситуация.

– Как вообще теннисисты справляются, когда срочно нужно выйти?

– Это правда, я могу его понять. Наверное, ничего тут не сделаешь – такая вот экстренная ситуация. Такое реально может случиться с каждым. Это может быть связано с нервами, со стрессом, а может просто приспичило. Поэтому как человек я его могу его понять.

А как должно быть... ATP и ITF должны четко трактовать правила. Чтобы все зависело не от усмотрения судьи, а от понятного регламента: что можно делать и в какой ситуации, – передает слова Хачанова корреспондент Спортса’’ Андрей Васильев.