Хачанов – четвертый игрок с 25 победами на «Ролан Гаррос», рожденный в 1990-х
Карен Хачанов выиграл 25-й матч на «Ролан Гаррос» в карьере. Сегодня россиянин победил в первом круге Артура Жеа (6:3, 7:6(3), 6:0).
Хачанов стал четвертым игроком, рожденным в 1990-х, выигравшим минимум 25 матчей на этом турнире. Ранее это сделали Александр Зверев (39), Доминик Тим (28), Стефанос Циципас (27).
Дальше россиянин встретится с Марко Трунжеллити.
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
Карен самый крутой на РГ из нашей тройки...