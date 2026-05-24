Хачанов – четвертый игрок с 25 победами на «Ролан Гаррос», рожденный в 1990-х

Карен Хачанов выиграл 25-й матч на «Ролан Гаррос» в карьере. Сегодня россиянин победил в первом круге Артура Жеа (6:3, 7:6(3), 6:0).

Хачанов стал четвертым игроком, рожденным в 1990-х, выигравшим минимум 25 матчей на этом турнире. Ранее это сделали Александр Зверев (39), Доминик Тим (28), Стефанос Циципас (27).

Дальше россиянин встретится с Марко Трунжеллити.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
минутка бесполезной статистики
Скорее еще одна демонстрация того, насколько сильно перемололи биг-3 это поколение
Счетоводы, вы Рууда забыли
У Рууда 24-8 статистика на РГ))
Тоже вот-вот...
Это ошибочно написано в шапке на сайте ATP, но если просто посчитать выигранные им матчи (естественно, без квалификации), то будет 25) правда, один из них - на снятии Новака до матча, но вроде как это идет в статистику
Где рубль
14 побед, у Медведева - 10.
Карен самый крутой на РГ из нашей тройки...
